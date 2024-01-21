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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠備戰搶立院龍頭　黃珊珊：為什麼不回應民眾黨的4大訴求？

▲民眾黨總統大選開票，總幹事黃珊珊致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨不分區立委當選人黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院長選舉將於2月1日新國會上任當日選出，國民黨不分區立委當選人韓國瑜表態參選、區域立委當選人傅崐萁也有意爭取，民進黨方面則由現任院長游錫堃爭取連任的呼聲最高，不過游錫堃喊出「小黨擔任議長應是民主政治常態」，引來各界聯想。不過，民眾黨不分區立委當選人黃珊珊強調，藍綠都應先回應他們的國會改革四大訴求，「想要位子，先談改革！」

黃珊珊說，記者和媒體都在討論民眾黨對於立法院長副院長的看法，但她更想問，大選結束七天過去了，想參選的人對於國會改革有什麼想法？對於未來的國會，身為議長應該有甚麼做法？現在只看到各黨人選爭相出頭、沒看到政見，政黨也只放話要讓位子，但沒說要怎麼改革，媒體整天討論民眾黨八票怎麼投，「我覺得大家應該要去問問這些參選人為什麼不回應我們提出國會改革的四大訴求？看來，現在兩大黨推的人選都不想回應國會改革，只想取得權位而已！」

黃珊珊批評，兩大黨每天放任打手與側翼攻擊民眾黨，但是每天還是在說要找民眾黨合作，這個世界很錯亂，但是，他們依然會選擇作實事、說實話，三黨不過半已經是未來四年的現實狀況，民眾黨身為關鍵已經說得很清楚，國會改革的四大訴求，請兩黨正面回應，也請參選人提出國會改革的政見，民眾黨將站在人民的立場，持續強力監督，還是那句話，「改革比位子重要」。

黃姍姍表示，媒體每天問同樣的問題，黨主席柯文哲已經說過民眾黨團進團出，不會成為其他政黨內鬥的籌碼，更不會跟任何個人或利益團體交換，所以，請兩大黨回應人民對於國會改革的期待，國家要往前走，人民要看到的是希望，國會改革有這麼難回應嗎？

立法院將於2月1日選出院長與副院長，民眾黨團拋出「國會改革4承諾」作為評斷與誰合作的依據，包括第一個會期承諾修法「建立國會聽證調查」、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」，並承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。

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