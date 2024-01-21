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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前藍委批柯文哲擺高姿態、民眾黨恐無力立法　陳昭姿回擊了

▲▼立委陳昭姿。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨不分區立委當選人陳昭姿。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

立法院將於2月1日選出正副院長，民眾黨團要求藍綠回應國會改革4承諾，使國民黨前立委陳學聖批評，民眾黨主席柯文哲一副高高在上、待價而沽的高姿態，但立院提案要15人連署，民眾黨僅8人恐自廢武功、變成無力「立法」的委員。對此，民眾黨不分區立委當選人陳昭姿21日回擊，民眾黨有很多民生重大議題的法案，國民黨不可能不合作。

柯文哲21日下午於台北榮星花園舉辦「阿北小草見面會」謝票活動，雙北市議員、不分區立委當選人皆到場出席。針對外界提議，民眾黨若將院長投給民進黨游錫堃、副院長投給國民黨江啟臣，可達成藍綠制衡？陳昭姿受訪時表示，柯文哲抱持開放態度，大家會把意見在重要群組中提出來，給柯文哲做最後確認。

陳昭姿提及，民眾黨只有8席不分區立委，要成為關鍵的話，一定要合作、做絕大共識，所以也要等柯文哲做最後決定，「本黨還在持續討論中」。

面對陳學聖批評，民眾黨在擺高姿態，但提法案需要10至15人，民眾黨可能變成無法立法的立委？陳昭姿直言「不會的！」民眾黨有很多法案，像是她這次非常專注的人工生殖法案，「請問國民黨支持者不需要這個法案嗎？我們有很多是民生重大議題，你不可能不合作。」有些政治議題比較高的部分，或許會有協商，但更重要是讓民眾安居樂業的法案，不可能不合作。

根據＜立法院議事規則＞第二章第8條，立法委員提出之法律案，應有15人以上之連署；其他提案，除另有規定外，應有10人以上之連署。

陳學聖說，如果民眾黨隨柯文哲起舞，自以為是，到時民眾黨只有8席立委，不僅個人無法提案，即使用黨團提案，也無法過程序委員會，屆時民眾黨就會變成無力「立法」的委員。又如召委選舉，如果民眾黨不和其他黨團合作，極有可能1席召委都拿不到，未來4年將沒辦法主導任何立法進程。

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