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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民眾黨支持韓國瑜機率低」　蔡正元分析：選前這事引發仇恨值

▲▼韓國瑜宴請黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡正元分析，以民眾黨戰略考量，支持韓國瑜當立法院長機率低。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

新國會龍頭之爭備受關注，國民黨不分區立委當選人韓國瑜與國民黨立委江啟臣組「韓江配」表態角逐正副院長，國民黨立委傅崐萁也有意爭取。對此，前立委蔡正元認為，由於國民黨並未單獨過半，需要民眾黨配合，但韓國瑜在總統大選前表態「不支持柯文哲」引發仇恨值，且以戰略考量，「民眾黨為何要幫忙培養一個未來的競爭對手？」

蔡正元20日在節目《頭條開講》中直言，「我覺得韓國瑜也好，傅崐萁也好，選上立法院長的機率都很小」，原因不在這兩個人不夠好，「立法院長就是檯面敲槌子，私下喬事情」，身子夠軟、意識形態較低的人都很適合，這兩人都適合；但選上機率低的原因就在，國民黨沒有單獨過半，就要民眾黨配合，需要分析民眾黨的戰略處境。

「民眾黨在這局不能讓人覺得是小綠或小藍」，蔡正元指出，民眾黨要維持一個反對藍綠的姿態，因此，要選擇支持誰就很困難，如果投給自己或投廢票，就等同支持國民黨，變成小藍；他也分析，立法院長雖然表面上沒什麼功用，但是有很大的社會能見度，可以主持國慶、又能接待外賓，如果是政治能量強的人很容易被培養成大咖。

蔡正元認為，如果支持韓國瑜，對民眾黨來說，「為何要幫忙培養一個未來的競爭對手？」民眾黨主席柯文哲四年後還想選總統，韓國瑜就算未來不選總統也會是最強助選員，以戰略考量，民眾黨第一個刷掉韓國瑜；他也提到，其實韓國瑜並未介入藍白合末段協商，但後來「被迫」表態「沒有總統柯文哲」這個選項，就激起民眾黨內部的情緒，本來選前說會支持韓國瑜當院長，後來因為總統選舉就翻盤了，引發對韓國瑜的仇恨值。

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