柯文哲擺高姿態　他揭立院議事規則：民眾黨恐自廢武功一事難成

▲民眾黨立院黨團。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院2月1日將展開新會期，當天各立委也將投票選出正副院長，而身為關鍵少數的民眾黨團堅持藍綠應回應國會改革的4大要求，也讓選舉結果更加難預測。國民黨前立委陳學聖表示，民眾黨主席柯文哲一副高高在上，待價而沽的高姿態，但立法院不是一個人的武林，根據議事規則，提案法律案，要15人連署，一般提案，最少也要10人，民眾黨只有8席立委，到時反而是自廢武功。

根據＜立法院議事規則＞第二章第8條，立法委員提出之法律案，應有15人以上之連署；其他提案，除另有規定外，應有10人以上之連署。

陳學聖說，如果民眾黨隨柯文哲起舞，自以為是，到時民眾黨只有8席立委，不僅個人無法提案，即使用黨團提案，也無法過程序委員會，屆時民眾黨就會變成無力「立法」的委員。又如召委選舉，如果民眾黨不和其他黨團合作，極有可能1席召委都拿不到，未來4年將沒辦法主導任何立法進程。

陳學聖回憶，他2016年到2020年和時力在立院共事過，除了黃國昌外，其他時力同仁都好相處，大家也互相連署合作。唯獨黃國昌，同一電梯也不打招呼，都不把大家看在眼下，所以大家也懶的理他。最後，就是聲量很大，但一事無成，「現黃國昌又加了黃珊珊，還有個柯文哲，想也知會比2016時力最強時，還要更大頭症。到時，我們就來看看他們怎麽玩自己的武林，會否自廢了武功，一事難成？」