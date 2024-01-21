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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

解析新潮流／北農人事紛爭惹毛韓國瑜、柯文哲　搶了菜攤丟了天下

▲▼韓國瑜宴請黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

回顧2024大選期間，藍白在野陣營攻擊議題中，最常出現的民進黨派系當屬「新潮流」，尤其民眾黨主席柯文哲、前高雄市長韓國瑜，只要談起新潮流，無不咬牙切齒。事實上，恩怨的一切起源從「北農人事紛爭」開始。

2016年4月份，時任台北市長的柯文哲，撤換了原本任命的北農董事長許長仁，這讓許長仁有意進行的韓國瑜解任案，以及原本農業委員會（農業部前身）和民進黨屬意的接任人選卡關；而當時又傳出，前雲林縣長張榮味，在產銷公司的勢力導致人事調動受阻。

當時，韓國瑜跟新潮流的大砲、前立委段宜康有激烈的口角爭論，韓國瑜甚至舉行記者會，端出一盤曲棍球，嘲諷段宜康吞曲棍球的承諾尚未兌現。柯文哲在2023年競選總統期間也爆料，新潮流當初是為了搶下台北農產運銷公司經營權，因此逼走時為北農總經理的韓國瑜，甚至還硬塞一堆人給他。

▲民眾黨黨主席柯文哲時事回應。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

柯文哲說，北農事件是台灣歷史的轉捩點，韓國瑜原本在那裡好好的，新潮流一定要逼走他，結果「搶了菜攤，丟了天下」。他更透露，當時後還請韓國瑜到台北市政府擔任有給職顧問，幫他準備一間辦公室，結果是新潮流說不可以。

柯文哲稱「去問段宜康塞了多少人給我？」他表示，至少來個專業的，最後來一個可以扯上邊的，新潮流就逼迫他們接受，硬要北農董事長跟總經理綁在一起投票。不過，對於柯文哲的說法，段宜康怒斥，自己一個人都沒有塞給柯文哲，自己跟柯文哲只有見過兩次面、吃過一次飯，自己沒有拜託過他任何事情，包括人事，「柯文哲的長處是說謊很流暢」。

不過，綠營黨內人士說，對於新潮流而言，北農事件確實很傷，柯文哲說的「搶了菜攤，丟了天下」，也有幾分道理，當時把韓國瑜給惹毛了，他在北農事件一夕竄紅，在爭取黨主席時雖然失利，但他的口才開始對上國民黨支持者的口味。

綠營人士說，2018年九合一大選，韓國瑜去高雄市參選市長，那裡可是新潮流的重要諸侯、時任高雄市長陳菊的地盤，本來以為陳其邁從頭到尾可以躺著選，沒想到韓國瑜吹起「韓流」，甚至發生外溢效益，讓民進黨大選全國潰敗，新潮流也因此丟失重要的根據地。

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

▲▼民進黨最強派系新潮流小檔案。（圖／記者陶本和製）

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