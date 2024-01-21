稱18個月內國會改革失敗就下台　傅崐萁：其他想選的人也要承諾

▲立委傅崐萁欲爭立院副院長一職。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

搶立法院龍頭寶座，國民黨內部卻鬧矛盾，不分區排名第一名韓國瑜搭配台中立委江啟臣來角逐立法院正副院長的位置，但身為花蓮立委的傅崐萁也想爭取擔任副院長。傅崐萁今（21）日召開記者會承諾，如果擔任國會領袖，18個月內沒有完成國會的改革、落實所有聽證權、調查權、陽光法案以及所有透明事項，回應基層百姓殷殷期待，18個月內如果沒辦法完成，那麼這個國會領袖就應該辭去領袖職務。

傅崐萁表示，有健全的國會才有強大的國家，國會改革刻不容緩，尤其最新民意即將正式進入立法院，要立刻的把國家正常化，因為沒有健全的立法院怎會有強大國家，所以現在要積極的把過去30年來基層百姓殷殷期盼，希望有正常國會能夠不用靠打架就來發聲，希望把民間所有意見反映出來，也能夠把政府弊端一一揭發。

傅崐萁說，這些基層小草的殷殷期盼，「小草並不小，可以撼動國家，可以撼動山河」，沒有國家、沒有國會，但是小草依然存在，基層百姓的聲音已經不斷放送出來，應給予正視與尊重。

傅崐萁也說，30年來國會改革已經這麼久了，民國93年大法官585號解釋已經非常清楚表達國會有調查權，但是延宕了20年都沒有明確立法，讓國會弊端叢生，變成一個不健全的國會，今天大家帶著最新且強大的民意且三黨都不過半，這是一個非常重要的關鍵時刻，希望未來國會領導人必須有一個重大任務，而且在最短的時間之內，能夠確實完成立法院職權行使法，讓國會有調查權、聽證權、不得藐視國會權、調閱所有資料，以及要求官員到國會證言，所以不只要有國會調查權，也要有國會聽證權，讓人民的意志能夠伸張，國家才會正常、健全、強大。

傅崐萁表示，自己不是為了任何的職務，而是帶著這麼多基層百姓殷殷期待，30年來要求的國會改革應該立即的來進行，而這屆新的國會議長也必須是以國會改革為主要任務，傅為此宣示，如果未來擔任國會領袖，會在18個月內完成立法院的聽證權、調查權，以及把所有國會議事攤在陽光下，所有經費的使用讓全民來監督，並讓中央政府不會再有任何的弊端，讓國家能夠清廉、政治能夠透明，這是他參選國會領袖最重要的原因。

傅崐萁再次承諾，如果擔任國會領袖，18個月內沒有完成國會的改革、落實所有聽證權、調查權、陽光法案以及所有透明事項，回應基層百姓殷殷期待，18個月內如果沒辦法完成，那麼這個國會領袖就應該辭去領袖職務，更希望不管誰要來擔任國會領袖，都必須公開承諾18個月內要完成所有立法程序，讓國會能夠在陽光之下屬於所有基層百姓，讓權力能夠伸張，讓國家不再有弊端，讓政府效率能夠提高。

傅崐萁表示，希望所有有意願參選國會領袖最的人，必須跟所有基層百姓與小草講清楚、說明白，讓基層的聲音能夠帶領這個國家，「國會改革，刻不容緩，我們直球對決，直接彰顯全國基層百姓、小草的民意」，國會必須改革，不能永遠躲在陰暗的角落。