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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁回應民眾黨團4承諾　拋5點：建立正副院長違反議事中立罰則

▲傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

面對新屆立法院正副院長選舉，民眾黨團拋4承諾，要看藍綠回應後再決定該採取的立場。對此，有意參選角逐國會龍頭的國民黨立委傅崐萁今（20日）表示，三黨不過半，國民黨有義務帶領國會改革；傅也拋出5點，指國會議長、副議長須中立，並建立違反議事中立的罰則，另立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明。傅此次說法，屬第一個正面回應民眾黨團訴求的人。

民眾黨團15日拋4個具體的承諾，第一、承諾在第一個會期、總統蔡英文政府看守期間，從現在至5月底，承諾修法「建立國會聽證調查；第二、承諾第一會期修法強化「人事同意權審查」；第三、承諾第一會期修法強化「立委利益迴避規範」；第四、承諾定期公布「相關經費使用」，貫徹公開透明原則。不分區當選人黃國昌說，這會作為民眾黨團決定立院正副院長選舉時，會採取的態度跟立場。

傅崐萁20日表示，立院三黨不過半，國民黨為最大黨，有義務帶領國會改革，強化與完備國會功能，才能有效監督長期執政的民進黨政府。而國會改革須靠朝野來共同推動及遵守相關議事規範，不是喊喊口號而已，必須透過修法與制度化，強化委員會功能、完備立法調查、聽證權、正副院長議事中立及兼顧透明與效率。

傅崐萁拋5點，指國會議長、副議長中立，不管是院會還是委員會主席，議事指揮及程序，務求公平、公正，並建立違反議事中立的罰則，而立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明，除了原有的經費稽核委員會，應定期向人民公布、公開。另外，制定「藐視國會及國會偽證罪」，對於抗拒國會監督及提供偽證之人，做必要的處罰、科以刑責。

傅崐萁臉書全文如下：

多數暴力、少數杯葛、藐視國會及利益交換，國會亂象輕則監督政府功能無法發揮，重則變成行政院的立法局！

傅崐萁歷經5屆國會，從民進黨扁政府、國民黨馬政府、民進黨蔡政府與即將連續12年執政的民進黨賴政府，國會亂象及功能不彰，早就為人所垢病。

但不管哪個政黨執政，似乎都不願面對改革後強而有力的國會，甚至是擁有調查及聽證的國會！

第11屆立院三黨不過半，國民黨為最大黨，在野聯合更佔絕對多數，國民黨有義務帶領國會改革，強化與完備國會功能，才能有效監督長期執政，藏污納垢12年的民進黨政府。

過去的16年，國、民兩黨皆完全執政，但因小黨、在野黨及執政黨的立場不同，執政者不願見到強而有力的國會，現實的政治利益，導致國會改革及議事效率迄今無法提升！

國會充滿政治性的杯葛，不管佔領主席台，打架、鎖門，甚至太陽花事件，其實都非民主及理性的展現，多數如何能尊重少數？少數如何能不脅持多數？

國會改革其實須靠朝野來共同推動及遵守相關議事規範，不是喊喊口號而已，必須透過修法與制度化，強化委員會功能、完備立法調查、聽證權、正副院長議事中立及兼顧透明與效率。

1.加強委員會的功能，避免朝野協商完全凌駕於各專業委員會的審查、決議之上。

2.國會議長、副議長中立，不管是院會還是委員會主席，議事指揮及程序，務求公平、公正，並建立違反議事中立的罰則。

3. 立法院的各項經費、採購及正副院長的經費使用透明，除了原有的經費稽核委員會，應定期向人民公布、公開！

4.聽證及調查權的建立，國會為周延立法，蒐集資訊，得進行「立法性調查」；為揭發社會或政府弊案、官員違法失職，獲得足夠證據，得進行「監督性調查」。

5.制定「藐視國會及國會偽證罪」，對於抗拒國會監督及提供偽證之人，做必要的處罰、科以刑責。

大法官解釋 585 號，早確立了立法院的調查權，但93年 12 月的解釋文公布迄今已經 20 年了，仍然沒有法制化，國民黨過去曾成立國會議事效率提升改革小組推動，97年立法院也曾審查「立法院職權行使法」 中有關調查、聽證的法案，最後在協商中石沉大海。

過去民進黨 16 年執政的扁政府及蔡政府，總統與行政機關完全藐視立法院的決議，連備詢都態度傲慢造成行政權獨大，想必這就是民進黨對於國會改革避重就輕的重要因素。未來 4 年，民進黨再度執政，若要面對強而有力的國會監督，一定又是虛應故事！

唯有在野團結，健全強而有力的國會聽證、調查制度，才能真正落實監督執政 12 年的民進黨；只有健全的立法機關，行政機關的權力才不會專制貪腐，人民的權利才會受到保障。

傅崐萁呼籲朝野政黨，應放下政黨利益，既有國會改革的共識，應即刻來做，不要淪為口舌之爭、政治操作，與其互相指責，不如立即啟動國會改革，回應全民期待。

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