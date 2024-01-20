「國民黨最大變數是自己」　黃揚明：跑掉2票以上就是游錫堃當選

▲ 資深媒體人黃揚明。（圖／豈有此呂）



記者詹宜庭／台北報導

新國會將於2月1日開議，國民黨不分區立委當選人韓國瑜率先宣布，將與國民黨立委江啟臣組成「韓江配」，搭檔參選立法院正副院長，然而同黨籍立委傅崐萁也有意爭取。資深媒體人黃揚明指出，國民黨在這次選舉，最大的變數就是他們自己，先不管民眾黨投誰，只要國民黨54票加上無黨籍這兩票，跑掉兩票以上，那可能就是立委游錫堃當選。

黃揚明昨日在節目《新聞大白話》中表示，以國會生態來看，韓國瑜發文宣布「韓江配」是很突兀的行為，因為立法院長的選票上，會有113位立委的名字，不是只有韓國瑜或游錫堃，所以這代表黨內是否要共推1個人，然後決定支持誰。

黃揚明舉例，第10屆立委選舉，國民黨是支持立委賴士葆，雖然民進黨席次多，但國民黨不能因為席次少就亂投，最後集中投給賴士葆。不過，當時國民黨有38席，再加上立委傅崐萁共39席，但最後卻開出36票，其中2票蓋錯、1票廢票，而那2票蓋錯的1張投給民進黨立委賴品妤、1張投給當時副院長候選人楊瓊瓔，最後1張廢票是正副院長一起蓋。

因此，黃揚明說，國民黨在這次選舉，最大的變數就是他們自己，這50多位立委會不會有人又發生一模一樣的狀況？先不管民眾黨投誰，只要國民黨54票加上無黨籍這兩票，跑掉兩票以上，而且還不是跑票，是蓋錯或肚子痛無法投票的時候，因為藍綠差距太小，就很可能是游錫堃當選。