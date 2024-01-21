韓江配穩贏嗎？　游盈隆分析變數：立法院立刻就陷入瘋狂

▲立法院議場。（圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

立法院龍頭之戰2月1日登場，國民黨不分區立委當選人韓國瑜已宣布參選院長，並找來立委江啟臣搭檔。不過，「韓江配」是否能成功勝出，台灣民意基金會董事長游盈隆分析有2大變數，未來立法院可能立刻就陷入瘋狂。

游盈隆說，目前立法院席次，國民黨52席加2席友善的無黨籍立委，實際上是54席，民進黨51席，民眾黨8席。如果三黨各自推出自己的候選人，結果當然就是「韓江配」。但這不一定是終極結果。

游盈隆指出，如果民眾黨鐵板一塊，民進黨又不想讓韓國瑜當院長，那就需從國民黨挖兩票過來，這對擁有龐大行政資源的民進黨而言，似乎易如反掌。

然而，游盈隆認為，更大的變數是民眾黨。民眾黨推候選人自己選，除了形式上向支持者表態潔身自愛外，實質上是向國民黨示好，黨內廣大親綠支持者未必贊成。因此，也不無可能開放，讓8位立委自行決定；如此一來，立法院立刻就陷入瘋狂，8席立委，8隻小哥吉拉，立刻水漲船高，成為兩大黨日夜追逐籠絡的對象。立法院正副院長選舉結果的不確定性也將瞬間狂飈。

游盈隆表示，未來十幾天，政壇上演追趕跑跳碰，不是不可能。民眾黨仍然是不可替代的立法院關鍵少數。