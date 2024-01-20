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快訊／台南善化區廢水處理廠火警　2樓大量濃煙竄出

▲台南市善化區成功路1處廢水處理廠，2樓冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市善化區成功路1處廢水處理廠，2樓冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市善化區成功路1處廢水處理廠，20日晚上6時23分許發生火警，2樓處有大量濃煙竄出，台南市消防局119勤務中心據報，出動消防局善化消防分隊等14車28人前往搶救，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救下，火勢於晚上6時51分許撲滅，消防人員馬上進行殘火處理及排煙作業，現場燃燬2樓，幸好無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台南市善化區成功路1處廢水處理廠，2樓冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）▲台南市善化區成功路1處廢水處理廠，2樓冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）▲台南市善化區成功路1處廢水處理廠，2樓冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市善化區成功路1處廢水處理廠，2樓冒出大量濃煙，消防人員接駁水線延伸進火場全力射水搶救。（圖／民眾提供，下同）

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