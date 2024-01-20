歲末送暖感恩相伴　助台南弱勢家庭過好年

▲台南市東區德財宮，聯合議員曾之婕、台南市聖恩關懷協會，20日舉行「歲末送暖、感恩相伴」活動，捐贈年節禮金及物資給東區低收戶、邊緣戶及獨老。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

台南市東區德財宮，聯合議員曾之婕、台南市聖恩關懷協會，20日舉行「歲末送暖、感恩相伴」活動，捐贈年節禮金及物資給東區低收戶、邊緣戶及獨老，讓他們能夠在歲末寒冬中，感受社會對他們的陪伴和關懷，日常生活上能夠不虞匱乏過個好年。

德財宮2020年農曆8月15日在台南市東區建宮，主祀天官武財神，天官文財神，王府千歲，迄今已有3年多，後成立德財宮管理委員會，建宮時宮主王承熙發願要走訪所有台灣各縣市奉祀財神的廟宇，在第一任主任委員邱明吉及第二任主任委員陳柏榕鼎力相助下，去年3月完成這項壯舉。

德財宮管理委員會成立後組織更加健全，平時都受委員及地方人士捐助，去年春節前舉辦「樂齡饗宴寒冬送暖餐會」，邀請德財宮周遭14個里的低收入戶長輩在關帝殿一起辦桌用餐，並致贈日常用品，在寒冬中送上一份溫暖心意。

今年德財宮管理委員會在第三任主任委員劉華榮帶領下，邀請議員曾之婕、台南市聖恩關懷協會聯合舉辦，並由東區自強里、東門里、仁和里、莊敬里、中西里、後甲里社區發展協會等各里里長協助，在過年前再次捐贈低收戶、邊緣戶、及獨居老人，每戶捐贈全聯禮券500元，香腸禮盒一盒，白米等禮金及民生物資，希望能陪伴弱勢家庭過個好年。