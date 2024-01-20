台南產官攜手推廣ESG　實現企業永續新價值

▲台南市勞工局20日於南門勞工育樂中心，辦理本年度第一場講座，邀請成大吳勝宏博士，以「實現企業永續新價值」為題住行講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局20日於南門勞工育樂中心，辦理本年度第一場講座，邀請國立成功大學吳勝宏博士，以「實現企業永續新價值」為題，帶大家瞭解企業永續發展的關鍵指標─ESG的內涵，並分享不同產業如何從各個面向實踐此指標，為自身永續經營、延緩氣候變遷及全球暖化的目標盡一份心力。

勞工局長王鑫基表示，永續發展牽涉到氣候變遷、疫情疾病傳染、資源分配及運用等議題，面向非常廣泛，今天邀請吳博士，跟大家分享政府部門及企業公司方面，有哪些決策可以實踐環境、社會乃至企業經營的永續目標，至於個人方面，其實從最基礎的日常生活隨手關燈、節約用水、垃圾分類等，都是讓環境可以「永續」的作為，在全球化的發展下，每個人都無法置身事外。

吳勝宏博士提到，近年因氣候變遷、新冠疫情、全球通膨等情事發生，喚醒世界對永續發展的要求與期待，而立法院也在2023年1月三讀通過《氣候變遷因應法》，正式將「2050淨零排放」的目標入法，顯示永續的議題，已逐漸從全民共識，走向具體規範，像是節能減碳、降低溫室氣體的排放，乃至近年企業逐漸重視的ESG指標，都再再顯示了永續發展的重要性。

吳勝宏博也談到，全球暖化、溫室效應、溫室氣體等概念，都已被大眾談論過一段時間，而ESG的概念，對大家來說應該相對陌生，其實ESG最初被提出，可回溯到2004年聯合國的一份報告，ESG是環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance）的縮寫，其中，環境保護（E）面向為評估公司的環境影響和永續性，包含企業如何控管溫室氣體排放、各項能源使用規劃、空氣品質監控與改善、循環善用水資源、碳足跡、廢棄物處理等問題皆屬之；社會責任（S）面向著重企業如何處理利害關係人的權益，包含重視員工身心健康、落實職場安全衛生、和諧勞資關係、友善多元職場、合理薪酬福利、健全升遷制度及職涯發展、客戶隱私安全等；公司治理（G）面向則是評估公司的管理和透明度，例如董事會的組成、公司內部審計與監管政策、系統化風險管理、意外與安全管理、商業倫理、競爭行為及供應鏈管理等。而ESG對企業尤為重要，因其涵蓋範圍廣泛，透過實踐ESG的內涵，甚或參與ESG評鑑，可讓企業跑在相關法令規定前面，除可降低遭裁罰機率，減少營運風險與損失外，亦可能因此開創新商機，吸引志同道合的人才，提高顧客信任度，強化競爭力及永續營運的能力。

勞工局「職場大小事講座」將持續辦理，下一場於2月3日農曆春節前一周辦理，邀請前勞工行政委員會─王如玄主委，以「迎戰性騷 新法起跑」為題，與社會大眾分享近期性平相關法規修法的沿革、內容及影響，有興趣的朋友，歡迎揪團上勞工局的網站報名參加！