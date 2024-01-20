準備大降溫！一圖看賞雪攻略　下周5天追雪熱點出爐

▲寒流倒數，天氣風險公司公布賞雪攻略。（圖／天氣風險）※點圖放大

記者李姿慧／台北報導

寒流預計下周一起強襲，預計影響到下周四清晨，大降溫倒數，天氣風險公司公布賞雪攻略圖，預測下周一、二冷空氣南下幅度最大，不過最低溫將出現在下周二晚間到下周三清晨，最低溫下探7度，下周一晚間到下周三清晨1000公尺高山有機會降雪。

今天鋒面通過台灣，整體降雨並不多，中北部相對其他區域稍多一點，中北部今天先有局部的降雨，南部降雨則要等到下午到隔天的凌晨。

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天氣風險公司表示，台中以北地區，降雨時溫度就要開始下降了，六日兩天溫度下滑，預估兩天市區低溫由16降至14度，與今天白天的高溫相比下降不少。台中以南地區，今天及周日白天還有陽光露臉的機會，高溫還可來到26到24度，約逐日下降1到2度，清晨低溫也在15度左右，有些溫差。

下周一、下周二冷空氣南下幅度最大，加上華南雲雨區東移影響，天氣風險公司指出，中南部白天高溫回升有限，約在20度以下，各地市區的低溫則會降到近10度。預估最低溫時間為下周二晚間到下周三清晨，中北部市區低溫約8到9度，南部則是10到12度，預估下周三清晨中部雲量減少，配合輻射冷卻作用不排除在降至7度，而其他近郊、山間低地等區域低溫普遍都可比市區再降2到3度，整體來說都是很冷的天氣。

▲今明還有陽光露臉，但溫度將逐日下降。（示意圖／記者屠惠剛攝）

天氣風險公司也公布賞雪攻略圖，天氣風險表示，這次冷空氣南下幅度大，距離地面高度近1000公尺的0度線甚至有機會接近北部沿岸，時間點落於下周一的晚間到下周三清晨；1500-2000公尺左右0度線則是可延續停留到下周三白天至下午。

不過天氣風險指出，3000公尺附近低溫就比較顯著了，0度線南下幅度可擴大到中南部，而且影響時間可以持續到周五清晨，這段時間只要有水氣配合，上述高度接近0度期間都有機會出現冰霰、冰珠、雪等機會，條件最好的區域還是偏向東北部2000公尺以上、中北、東部2500公尺以上的山區機率較高。

▲寒流來襲，北部高山有望下雪。（資料照／記者陳煥丞攝）