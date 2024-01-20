明降溫小菜一碟！下周3天低溫重頭戲「非常寒冷」　北台灣整天7度

▲寒流下周一將影響到下周四，最低溫下探7度。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(20日)上半天鋒面通過，各地降雨漸增，氣溫略降，明天周日(21日)先是東北季風影響，北台灣低溫13度、中南部低溫14度，寒流預計下周一開始影響，下周一到下周三才是低溫重頭戲，全台有感降溫，其中北部、東北部整天氣溫僅7到11度，非常寒冷。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今日上半天受鋒面通過影響，北部東北部將轉為陰陣雨的天氣，中南部雲量也會增多，偶有飄雨機會。東南部在下午到傍晚天氣也會轉差。氣溫方面，隨著北方冷空氣南下，北部高溫剩20到21度，中南部則在23到29度之間。東半部高溫還有25到26度。夜間全台各地低溫則在15到19度左右，感受明顯轉涼。

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廖于霆指出，周日主要是東北季風影響，降雨集中在北海岸與東北角，其他地區多雲天氣為主。北部東北部低溫13到14度，中南部與東南部低溫還有14到17度。北部東北部高溫16到17度，整天濕涼。中南部與東南部高溫21到27度，日夜溫差稍大。

寒流預計下周一開始影響，廖于霆說明，下周一一早各地氣溫就開始下降，北部東北部從一早高溫14度左右，晚間降到剩7到9度。中南部從白天高溫17到22度，降到晚間剩10度左右，東南部氣溫降幅暫時沒那麼大，周一晚間低溫還有11到14度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

廖于霆表示，下周二全台寒流籠罩，北部東北部整天氣溫只有7到11度，非常寒冷。中部全天氣溫9到13度，南部全天氣溫10到17度，感受上也是相當寒冷。東南部全天11到16度，相對其他地區還好一些些。

這波寒流屬於濕冷類型，廖于霆指出，高山降雪機率最高在下周一全天到下周二白天，下周二夜間水氣減少，下周三寒流稍微減弱，降雪機會沒這麼大了。

廖于霆說，周六和周日兩天雖然變冷，但還算是小菜一碟，下周一到下周三才是低溫重頭戲，下周四寒流稍為減弱，但要明顯回溫要等下周五。提醒下周最低溫10度左右時間長達3到4天，除了要留意保暖，預防心血管疾病發生。