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今變天！明寒流來襲下探5℃　大屯山可追雪

▲▼0108大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

▲2021年1月8日大屯山下雪。（圖／記者張榮恩攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(20)日白天至明(21日)晨鋒面通過，各地氣溫略降、北台轉涼。明(21)日起「緩進式寒潮(流)」逐漸南下，氣溫逐日下降，週一晚將觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)；下週二至週四(25日)晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右，大屯山頂(1079米)也有降雪的機會。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(20)日白天至明(21日)晨鋒面通過、中部以北及東半部轉有局部短暫雨，各地氣溫略降、北台轉涼。各地區氣溫：北部13至23度，中部15至27度，南部15至28度，東部14至27度。

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▲▼最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬23日8時850百帕圖顯示(左圖)，平地最低氣溫可降至5度左右；模擬23日8時地面氣壓及降水圖顯示(右圖)，中部以北及東半部有局部雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬23日8時850百帕圖顯示(左圖)，平地最低氣溫可降至5度左右；模擬23日8時地面氣壓及降水圖顯示(右圖)，中部以北及東半部有局部雨。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

明(21)日起「緩進式寒潮(流)」逐漸南下；明日、下週一(22日)氣溫逐日下降、漸轉冷，週一晚將觸及「寒流」定義(台北觀測站≦10度)；下週二至週四(25日)晨各地氣溫降至最低，部分平地的最低氣溫約可降至5度左右(左圖)；其強度本比2016「霸王級寒流」弱很多，無需誇張得把兩者拿來「相提並論」，但天氣由「極濕冷」漸轉「陰冷」，仍應特別注意保暖、防寒害。下週四白天起至週五(26日)氣溫逐日回升。

明日白天鋒面遠離，水氣略減，迎風面大台北、東半部仍有局部短暫雨的機率；下週一下午起至週二，第2波水氣移入，降雨範圍擴大至中部以北及東半部(右圖)，中部以北、高度1200米以上高山(太平、拉拉、合歡⋯⋯)降雪機率高；大屯山頂(1079米)也有降雪的機率，陽明山(607米)則海拔不夠高，固態降水(雨夾雪、冰霰)或有可能？值得觀察。下週三至週五水氣逐日減少，迎風面降雨範圍逐日減小，西半部趨於穩定。由於模式持續調整，應繼續觀察最新模擬。

 
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