今晚變天！寒流最強時刻「跌破7度」　下周2天「非常濕冷」可追雪

▲寒流逼近倒數，下周一到下周四清晨寒冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面進逼，今天(20日)下半天將變天，西半部有短暫雨，明天周日、下周一寒流逐漸南下，將出現漸進式轉冷，下周二、下周三將是寒流最強時刻，台南以北、花東最低溫下探7到9度，局部空曠地區溫度會更低，加上水氣增，天氣非常濕冷，高山有機會降雪。

中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面雲系快接近台灣，今天下半天各地陸續轉有短暫雨，從馬祖、澎湖附近，西半部也會逐漸進入短暫雨型態，今天晚上鋒面通過，緊接著東北季風增強，今越晚天氣越涼。

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林定宜指出，明天、後天寒流逐漸南下，天氣明顯轉冷，下周一到下周二這兩天，水氣會逐漸增多，華南雲雨區東移，台灣附近溫度逐日下降，高山也有降雪機率，下周三水氣減少，寒流這段時間強度相當強，各地溫度明顯偏低，下周四清晨寒流仍強，白天才會減弱，下周五氣溫回升。

未來一周溫度將出現漸進式轉冷，林定宜說明，今晚東北季風增強開始降溫，溫度還沒達到最低，明天到下周三溫度漸進性轉冷，特別是下周二、下周三寒流最強，華南雲雨區東移，天氣非常濕冷。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

林定宜表示，今晚水氣逐漸增多，北部、東半部逐漸轉有局部短暫雨，中南部晚上後也可能有局部短暫雨，明天鋒面通過後，水氣稍微減少，僅迎風面北部、東半部有不定時短暫雨，中南部山區也有雨，不過水氣略減少；下周一到下周二水氣最多，中部以北、東半部局部短暫陣雨，南部也有零星短暫雨，全台各地都有下雨機會，下周三水氣減少，北部、東半部有局部短暫雨。

寒流預估將影響到下周四清晨，氣溫採漸進式下降且越來越冷，林定宜說，特別是下周二和下周三，溫度最低，台南以北、花東最低溫可以下降到7到9度，其他地方9到12度，沿海空曠近山區溫度可能會更低。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，下周一晚上到下周二華南雲雨區東移，特別濕冷，北部、東北部海拔1000到1500公尺高山在下周一晚上有機會降雪，下周二水氣更往南擴，花東、中南部山區海拔2500到3000公尺高山也有降雪機率。

針對陽明山是否可能降雪，林定宜說，陽明山高度600多公尺，下周一晚上伴隨華南雲雨東移，1000到1500公尺以上高山有降雪機會，陽明山高度還略低，如果水氣充足、溫度更低一點，可能有冰霰機率，但降雪可遇不可求，大屯山降雪、下冰霰機率還比陽明山高一點。