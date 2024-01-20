　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晚變天！寒流最強時刻「跌破7度」　下周2天「非常濕冷」可追雪

▲▼天氣 變天 大陸冷氣團 寒流 降溫 街頭民眾 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲寒流逼近倒數，下周一到下周四清晨寒冷。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面進逼，今天(20日)下半天將變天，西半部有短暫雨，明天周日、下周一寒流逐漸南下，將出現漸進式轉冷，下周二、下周三將是寒流最強時刻，台南以北、花東最低溫下探7到9度，局部空曠地區溫度會更低，加上水氣增，天氣非常濕冷，高山有機會降雪。

中央氣象署預報員林定宜表示，鋒面雲系快接近台灣，今天下半天各地陸續轉有短暫雨，從馬祖、澎湖附近，西半部也會逐漸進入短暫雨型態，今天晚上鋒面通過，緊接著東北季風增強，今越晚天氣越涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，明天、後天寒流逐漸南下，天氣明顯轉冷，下周一到下周二這兩天，水氣會逐漸增多，華南雲雨區東移，台灣附近溫度逐日下降，高山也有降雪機率，下周三水氣減少，寒流這段時間強度相當強，各地溫度明顯偏低，下周四清晨寒流仍強，白天才會減弱，下周五氣溫回升。

未來一周溫度將出現漸進式轉冷，林定宜說明，今晚東北季風增強開始降溫，溫度還沒達到最低，明天到下周三溫度漸進性轉冷，特別是下周二、下周三寒流最強，華南雲雨區東移，天氣非常濕冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

林定宜表示，今晚水氣逐漸增多，北部、東半部逐漸轉有局部短暫雨，中南部晚上後也可能有局部短暫雨，明天鋒面通過後，水氣稍微減少，僅迎風面北部、東半部有不定時短暫雨，中南部山區也有雨，不過水氣略減少；下周一到下周二水氣最多，中部以北、東半部局部短暫陣雨，南部也有零星短暫雨，全台各地都有下雨機會，下周三水氣減少，北部、東半部有局部短暫雨。

寒流預估將影響到下周四清晨，氣溫採漸進式下降且越來越冷，林定宜說，特別是下周二和下周三，溫度最低，台南以北、花東最低溫可以下降到7到9度，其他地方9到12度，沿海空曠近山區溫度可能會更低。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林定宜指出，下周一晚上到下周二華南雲雨區東移，特別濕冷，北部、東北部海拔1000到1500公尺高山在下周一晚上有機會降雪，下周二水氣更往南擴，花東、中南部山區海拔2500到3000公尺高山也有降雪機率。

針對陽明山是否可能降雪，林定宜說，陽明山高度600多公尺，下周一晚上伴隨華南雲雨東移，1000到1500公尺以上高山有降雪機會，陽明山高度還略低，如果水氣充足、溫度更低一點，可能有冰霰機率，但降雪可遇不可求，大屯山降雪、下冰霰機率還比陽明山高一點。

ET快訊
快訊／洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們女兒
搶到日本促銷機票　竟是「黃金週第1天」哭了！過來人曝實況
品子比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被甩
「中獎率100%！」　女IG購物慘被騙20萬
快訊／國道1號「4車追撞」　後方紫爆狂塞5公里
河南學生宿舍大火！　13人罹難
朱立倫「脆上喊報到」！綠營支持者給肯定：總算開始培養新生代
龍俊亨曾認「看過鄭俊英影片」　泫雅遭炎上突刪IG貼文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

5校高中生放寒假「大鬧藏壽司」！被制止繼續吵　目擊者怒：一群猴子

手機銷售、摸彩入題！學測數A「難易適中」　教師：五標與去年接近

品子穿比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被馬尾甩

「如果當年有文化幣⋯」大人可加碼贊助學弟妹　3大支付再送400元

今大寒「5生肖」財運一路旺翻！第1名本命年準備暴富

今晚變天！寒流最強時刻「跌破7度」　下周2天「非常濕冷」可追雪

今22:08大寒到！「4生肖」要留意健康　六大開運法曝光

搶到日本促銷機票　出發日竟是「黃金週第1天」！過來人曝實況喊衝

地方環保機關人力招考今登場　環境部：錄取66人「起薪36K」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

麥當勞雙屍最後身影曝！詭異1分鐘成關鍵　疑前夫埋伏殺人再自戕

不評論傅崐萁欲選立法院長　韓國瑜：下周一大家有話應會和盤托出

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

5校高中生放寒假「大鬧藏壽司」！被制止繼續吵　目擊者怒：一群猴子

手機銷售、摸彩入題！學測數A「難易適中」　教師：五標與去年接近

品子穿比基尼「撩人S曲線」超火辣！　粉絲看暈：想被馬尾甩

「如果當年有文化幣⋯」大人可加碼贊助學弟妹　3大支付再送400元

今大寒「5生肖」財運一路旺翻！第1名本命年準備暴富

今晚變天！寒流最強時刻「跌破7度」　下周2天「非常濕冷」可追雪

今22:08大寒到！「4生肖」要留意健康　六大開運法曝光

搶到日本促銷機票　出發日竟是「黃金週第1天」！過來人曝實況喊衝

地方環保機關人力招考今登場　環境部：錄取66人「起薪36K」

老司機「在家看爽片」遭拘留15天　他怒提國賠！

學測數Ａ考題中間偏難　全中教：預估五標與去年相當

你在臉書上的舉止都被監控！　調查：每個用戶都被2230家公司共享

電梯裡交易畫面全都錄　台中警逮4嫌...主嫌家裡搜出500包毒咖啡

曾演裸露激情戲劇！　日女星婚後被爆「拒露皮膚」沒人找…最後引退

新北食品小貨車衝路邊側翻！13輛機車全倒　駕駛爬出脫困

台灣福斯商旅「頂級露營車」大量到港　現車免等還有優惠

快訊／恭喜洪詩生了！　淚流不止：謝謝妳來當我們的女兒

燒天公爐、撒鐵釘！台中海線怪男大鬧浩天宮　廟婆信徒嚇壞跑光

新娘讓弟弟穿小禮服「當伴娘」！氣氛超嗨　網笑：沒人敢婚鬧了

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

生活熱門新聞

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

寒流壓境倒數！低溫下修「急凍60小時」探6度

交往1年「出門從不帶錢」連爸媽都傻眼　男友崩潰

好市多買櫻桃！他見「2老翁超噁行為」急通報客服

華航素食餐「爆料網紅」小粉專被挖！　3年貼文自打臉

大寒變天！明寒流來襲下探5℃　大屯山可追雪

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

12星座「帶來強大顛覆能量」！一周運勢一次看

明降溫小菜一碟！下周3天低溫重頭戲「非常寒冷」　北台灣整天7度

PO德德影片！黃瓊慧急道歉　鄭運鵬高EQ回應

更多熱門

相關新聞

準備大降溫！一圖看賞雪攻略　下周5天追雪熱點出爐

準備大降溫！一圖看賞雪攻略　下周5天追雪熱點出爐

寒流預計下周一起強襲，預計影響到下周四清晨，大降溫倒數，天氣風險公司公布賞雪攻略圖，預測下周一、二冷空氣南下幅度最大，不過最低溫將出現在下周二晚間到下周三清晨，最低溫下探7度，下周一晚間到下周三清晨1000公尺高山有機會降雪。

明降溫小菜一碟！下周3天低溫重頭戲「非常寒冷」　北台灣整天7度

明降溫小菜一碟！下周3天低溫重頭戲「非常寒冷」　北台灣整天7度

寒流壓境倒數！低溫下修「急凍60小時」探6度

寒流壓境倒數！低溫下修「急凍60小時」探6度

大寒變天！明寒流來襲下探5℃　大屯山可追雪

大寒變天！明寒流來襲下探5℃　大屯山可追雪

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

抗寒流！全聯火鍋、發熱衣買1送1

關鍵字：

天氣氣象署氣象寒流低溫降雪降溫降雨氣溫

讀者迴響

熱門新聞

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

明天大寒！財運旺炸「7生肖」上榜了

「股神」虧損22億　雲南白藥宣布「封股」

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

36歲澳門人妻網紅秦思輕生身亡！丈夫哀痛證實

資產多少才會「不缺錢」？過來人曝心得

韓國瑜傻眼　「江傅之爭」引爆國民黨內風暴

龍俊亨正面認愛泫雅！　「雖然有點突然」

入冬「冷最久」寒流要來了！最凍時刻出爐　連3天「探6度」

即／台鐵死傷事故！行人闖鐵軌當場被撞死

大叔抽菸跑全馬成績超猛　照片瘋傳栽了

更多

最夯影音

更多
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」
敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面