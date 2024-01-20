寒流壓境倒數！低溫下修「急凍60小時」探6度　雪線降至1千公尺

▲下周一晚間到下周四清晨將有長達60小時低溫，溫度介於6到11度。（圖／觀氣象看天氣）

記者李姿慧／台北報導

寒流襲台倒數，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，低溫下修，星期一晚上起留意長時間低溫，下周一晚間到下周四清晨將有長達60小時低溫，溫度介於6到11度，由於水氣充沛，北部山區雪線下修至1000公尺出頭。

「觀氣象看天氣」指出，北部、東北部下周一(22日)晚上到下周四(25日)早上，溫度介於6到11度之間，將長達約60小時的低溫；中部在下周二(23日)也會是下雨或陰天的天氣，一整天溫度都在10度上下，下周二到下周四早上，早晚低溫約7到9度；南部、花東下周二到下周四早上，早晚低溫約9到11度，白天溫度會回升一些。

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至於山區下雪部分，「觀氣象看天氣」表示，仍以太平山、拉拉山、合歡山等等山區下雪機率最高，尤其太平山可能大雪紛飛，至於大屯山在下周二到下周三溫度將接近零度，也是有一些些下雪的機會。

中央氣象署則表示，周日、下周一(21日~22日)寒流緊接南下，北部及宜蘭天氣明顯轉冷，其他地區氣溫逐漸下降；下周二、下周三是這次寒流氣溫最低的時候，台灣各地非常寒冷，預測台南以北及宜花低溫約7至9度，高屏及台東9至12度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

降雨方面，周日迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一、下周二受到華南水氣東移影響，降雨區域增加，中部以北、東半部、南部山區皆有降雨的機率，南部平地則為多雲。

氣象署指出，下周一晚起至下周二北部、宜蘭1000至1500公尺以上山區及下周二中南部、花東2500至3000公尺以上高山有降雪機率並且有路面結冰、霧淞的機率；寒流影響期間台灣各沿海空曠地區及離島風力將明顯增強。下周四清晨各地天氣仍非常寒冷，白天起寒流逐漸減弱，各地氣溫稍回升，西半部日夜溫差大，高山水氣減少，降雪機率降低。