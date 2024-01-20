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凌晨地牛翻身！今年「第001號有感地震」史上最晚　專家示警

快訊／02:01花蓮近海規模4「極淺層地震」　最大震度4級

▲今年過了20天，今凌晨發生今年第001號有感地震，為史上當年度最晚發生第一起有感地震。（圖／氣象署）

記者李姿慧／台北報導

今(20日)凌晨2時花蓮近海發生芮氏規模4地震，地震專家、前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋透露，氣象署地震中心終於發了今年第001號顯著有感地震報告，是史上最晚發的1年，與前次地震間隔19.84天，歷史上排行間隔第22久，當間隔一段時間沒地震、平靜安寧時，能量沒釋放，反而是不好的，要居安思危。

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天凌晨2時01分花蓮縣近海發生芮氏規模4地震，震央在花蓮縣政府南方9.9公里處，深度8.5公里，屬於極淺層地震。

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郭鎧紋表示，今天氣象署地震中心終於發了今年第001號顯著有感地震報告，這是史上最晚發的1年，第二晚的是2007年1月14日，第三晚的是2018年1月12日，其他年分在上旬就已經發了。

郭鎧紋指出，當年度第1號顯著有感地震在1月2日發生的最多，1月1日、3日也不少，超過1月15日才發生當年第1號顯著有感地震就很少，多半在1月上半旬就會發生，超過1月10日以後發生的歷史上只有3次，今天就是歷史上最晚發的一次。

根據統計，每年平均約發130個顯著有感地震報告，郭鎧紋表示，過去第001號顯著有感地震報告晚發的兩年，2007年有感地震發了91次，低於平均值；2018年發139次，高於平均值。可見第001號發得早或晚無法預測未來！反而比較像是前一年的延伸，2006發110次，2017年發60次，還有去年2023年發了85次，都是低於平均值。

▲▼前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，日本學界普遍認為能登半島7.6強震為溫泉型地震，台灣也曾發生過溫泉型地震，1867年的基隆外海強震可能就是溫泉型地震。（圖／記者許敏溶攝）

▲前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋。（資料圖／記者許敏溶攝）

根據郭鎧紋觀察，每年平均約有130個顯著有感地震報告，等同平均每3天就有1次，今年發出第001號顯著有感地震報告不但是史上最晚，距離上次地震時間有19.84天，將近20天，是歷史上地震間隔第22長，史上間隔最久的則是2022年9月1日發生規模4.6地震，與上次有感地震間距35.28天，隨後9月14日台東關山更發生地震規模6.4地震，而8月份整個月有感地震數為0。

郭鎧紋說，他將所有有編號的有感地震都列出來，跟前一個地震時間相比，最常間距有高達35天的，今天這起地震與上次地震間距約20天、排名第22名，比這次長的，有的時候事後有發生大地震，有的沒有。

郭鎧紋用「塞翁失馬焉知非福」來形容地震發生頻率，郭鎧紋表示，20天沒有發顯著有感地震，民眾多半無感，看起來很平靜、很安寧，但可能是壞消息，有地震能量釋放了，才會比較安全，看起來安寧是壞事，代表正在累積能量，反而應該要居安思危。

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