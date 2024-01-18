新北持續翻轉五股　大台北地區「最後一道防線」拚2025年完工

▲新北市長侯友宜18日視察二重疏洪道左岸加高工程。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

洪水平原管制解禁邁出第一步，也是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，在新北市與中央共同努力推進，全長4公里二重疏洪道左岸堤防已於2022年11月開工，預計2025年完工，新北市長侯友宜今（18日）視察二重疏洪道左岸加高工程，他指出，此項工程完工後，將可大幅降低五股地區溢淹之風險，確保當地居民生命財產安全，讓更多人在這塊土地上安居樂業，翻轉新北市。

侯友宜表示，此項工程感謝經濟部水利署以委託代辦方式由新北市辦理「二重疏洪道左岸加高工程」，經費15.24億元，預計將二重疏洪道左岸四公里長之堤防，自現況6公尺加高至10公尺，使疏洪道左岸（五股）與右岸（三重、蘆洲）兩岸堤防，達到相同高度及200年重現期保護標準。

▲侯友宜表示，工程完工後可大幅降低五股地區溢淹之風險，確保當地居民生命財產安全。

水利局長宋德仁表示，大台北防洪經長期推動至今，已大體完成200年重現期防洪保護標準，但因目前五股疏左地區地勢低漥排水不易，堤防高度僅20年重現期保護標準，至今仍劃設為二級洪水平原管制區，其中二重疏洪道左岸堤防（觀音坑溪至高速公路橋段）現況高度僅6公尺，面對氣候變遷及極端降雨威脅時，溢淹風險提高，此工程將可大幅降低五股地區溢淹之風險，目前工程進度達三成，預計2025年完工。

水利局表示，為期855日曆天的疏左堤防加高工程，是洪水平原管制解禁邁出第一步，也是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖，完工後可提供當地市民休憩空間，同時也是新北市區域發展突破的一個關鍵點，相信在我們市府團隊以及中央密切合作之下，期工程如期如質完工。

▲二重疏洪道左岸加高工程預計將二重疏洪道左岸4公里長之堤防，自現況6公尺加高至10公尺。

▲疏左堤防加高工程是洪水平原管制解禁邁出第一步，也是大台北都會區防洪的最後一塊拼圖。