▲陽明山箭竹筍產季將至，新北採筍證即日起開放農民申辦。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

台灣有多種具食用價值的竹筍，其中箭竹筍是尤其珍貴的野味。適逢陽明山箭竹筍產季將至，新北市政府農業局提醒即日起至9月30日，淡水、三芝、石門、金山、萬里區內符合採摘箭竹筍資格者，可向上述區公所提出採筍證申請，經核准後可於2月15日至4月15日、8月1日至9月30日2期開放採筍期間，至陽明山國家公園內一般管制區及特別景觀區採集美味的箭竹筍。

農業局表示，箭竹筍屬禾本科多年生作物，分布在台灣中高海拔300至1200公尺間山區，陽明山區是最主要分布地區。由於箭竹筍不僅口感清爽低熱量，更富含鈣質、鐵質以及維生素A、C，是極受歡迎的養生食材，農友採摘箭竹筍販售在陽明山當地已有久遠歷史。

農業局指出，為保護自然資源，陽明山國家公園於1987年核定「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」規範採筍作業。申請採筍者應具有農民身分，且農地位於陽明山國家公園範圍內或設籍於本市淡水區（水源里、樹興里）、三芝區（興華里、店子里、圓山里）、石門區（山溪里、乾華里）、金山區（兩湖里、重和里）、萬里區（磺潭里、雙興里、溪底里）等12個里，符合前述資格的農民、其配偶及年滿18歲直系親屬，皆可向上述區公所提出採筍證申請，惟每戶不得超過4人。採筍證有效期間為2年，限本人使用，採筍時應隨時攜帶並接受查驗，不得轉讓或租借，違者取消資格3年。

農業局說，持有採筍證者，可在每年開放兩期的採筍期間，於陽明山國家公園一般管制區及特別景觀區內採集箭竹筍，第一期自2月15日至4月15日，第二期自8月1日至9月30日。採摘箭竹筍對陽明山周邊住民意義重大，處理好的筍肉每斤大約可賣到300至400元價格，每年吸引許多農民遞件申請採筍。

農業局長李玟也特別提醒農友，除應依法申辦採筍證外，「陽明山國家公園範圍內申請採摘箭竹（包籜矢竹）筍作業要點」現開放採筍範圍包含一般管制區及特別景觀區，農友上山採筍之際，應留意陽明山國家公園所公告之潛在危險地區，也要避免獨自前往較不熟悉地區，注意自身安全。