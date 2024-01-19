19歲以軍士兵被斬首！哈瑪斯「帶頭顱回加薩」想開價31萬出售

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記者詹雅婷／綜合報導

以色列一名父親18日接受採訪時透露，身為以軍士兵的19歲兒子塔哈爾（Adir Tahar）在2023年10月7日哈瑪斯入侵之後遇害，遭武裝份子斬首，對方還把他的頭顱帶回加薩，預計以1萬美元（約新台幣31.3萬元）的價格出售。這名士兵的頭顱近期被以軍尋獲，帶回給家屬安葬，但如此殘暴行徑令人震驚。

i24news報導，塔哈爾去年10月6日晚間就在軍事基地守著，到了7日這天，他與同袍突然被召集起來，應對飛彈警報與武裝武子的滲透。依據這名父親的說法，塔哈爾一行人擊殺多名恐怖分子，對方朝塔哈爾扔擲3枚手榴彈，當時也有火箭、飛彈攻擊，而塔哈爾則是在倒下的那一刻遭敵方殺害。

數日後，以軍通知塔哈爾家屬，塔哈爾遭到哈瑪斯武裝分子殺害，且被斬首，對方甚至把塔哈爾的頭顱帶回加薩。面對這一切令人絕望的答案，阿迪爾父親大衛（David Tahar）決定自行展開調查，尋遍各大社群平台的巴勒斯坦帳號，想尋找兒子的頭顱。

最終，以色列安全部門透過審訊哈瑪斯成員才得知，塔哈爾的頭顱真的被帶到加薩。外傳哈瑪斯把塔哈爾的頭從遺體上切下，放入袋中帶到加薩，把袋子扔進加薩一間冰淇淋店的冰箱，並計畫以1萬美元的價格出售。

在得知這則消息後，正在加薩的以色列部隊接到特別指示，即找到並帶回塔哈爾的頭顱。以軍尋獲之後，將其交還給家屬，大衛才得以為兒子舉辦第二次葬禮。