以色列總理「公開拒絕美國」　反對戰後建立巴勒斯坦國

▲拜登訪問以色列，與總理納坦雅胡會面。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日公開宣布，他已經告訴拜登政府，反對在加薩戰爭結束後，建立巴勒斯坦國，並稱約旦河以西的所有領土，都將處於以色列的安全控制之下。

納坦雅胡在全國記者會上表示，已向美國表達「拒絕建立巴勒斯坦國」的立場。他聲稱，以色列每次撤出一塊土地，就會招致恐怖後果，「總理必須有能力向我們的朋友說不」，同時誓言繼續進攻，直到實現「對哈瑪斯的決定性勝利」，而這可能還需要數個月時間。

對此，白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）回應，美國不會停止朝向「兩國解決方案」努力。白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）也說，戰爭結束後，將會有「衝突後的加薩，而非被重新占領的加薩。」

▲哈瑪斯越境突襲後，納坦雅胡政治聲望重挫。（圖／路透）



BBC、衛報報導，在納坦雅胡的政治生涯中，絕大部分時間都反對巴勒斯坦建國，但自從去年10月7日哈瑪斯越境突襲，導致1200人喪命、240人被俘後，其政治支持瓦解，如今明確地將自己的政治生命與以色列存亡聯繫在一起。不過，他18日的言論，不僅可能導致他國對以色列的支持複雜化，也將破壞以色列與中東國家關係正常化的努力。

隨著加薩地區傷亡激增、人道主義日益嚴峻，各國紛紛施壓以色列克制攻勢，並在戰後進行有意義的談判，包括美國在內的盟友敦促重啟停滯已久的「兩國解決方案」，也就是巴勒斯坦國與以色列共存的未來。

▲以色列持續空襲加薩走廊，當地人道主義危機嚴峻。（圖／路透）



儘管拜登政府耗費龐大國內政治資本，在軍事及國際輿論方面支持以色列，同時一再呼籲以色列克制進攻、使用更多精準導引武器而非地毯式空襲，並且試圖推動「兩國解決方案」，各種建議卻經常被置若罔聞，甚至遭到徹底拒絕，納坦雅胡18日的公開聲明，更是針對華府外交政策最尖銳的反駁，這也反過來加深美國內部對於支持以色列的疑慮。

根據加薩衛生部，自從衝突爆發以來，將近2.5萬巴勒斯坦人死亡，230萬人口之中的85%逃離家園。儘管數十萬人遵從以色列疏散令，湧入加薩南部避難，但當地的聯合國避難所及難民營人滿為患，以色列卻仍持續空襲加薩所有地區的武裝目標，經常殺害婦女與孩童。