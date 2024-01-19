　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5度打擊葉門反抗軍！拜登認「未能制止紅海襲擊」：美軍行動不會停

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲拜登承認英美至今未能阻止「青年運動」在紅海的襲擊，但美軍將持續進行打擊。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

美軍18日對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi）展開了第5次攻擊。儘管如此，美國總統拜登承認，英美的軍事行動至今未能阻止相關武裝組織在紅海襲擊國際商船的行為，但美軍的打擊行動不會停止。

據美聯社報導，美國中央司令部發布聲明指出，美軍在當地18日派出海軍F/A-18戰機，對「青年運動」發動空襲，摧毀了2枚「瞄準紅海南部並準備發射」的反艦飛彈。

拜登當天在離開白宮前坦言，英美的行動並未阻止「青年運動」對紅海船隻的襲擊，而這些行動也擾亂了全球航運，不過美軍的軍事打擊仍會繼續。儘管如此，美國國防部發言人辛赫（Sabrina Singh）表示，美國與「青年運動」並非處於戰爭狀態，「我們與盟友過去一周對青年運動的打擊行動是出於自衛」。

在拜登發布談話數小時後，「青年運動」的準將薩里（Yahya Saree）在一份預錄的聲明中指出，其部隊再一次對一艘懸掛馬紹爾群島旗幟的美國貨船發動飛彈襲擊。五角大廈沒有立即證實此次襲擊，但英國軍方在19日晚間警告，距離葉門海岸約160公里處的亞丁灣有船隻遇襲。

ET快訊
「6666」麥拉倫開拍！　0元起標
Joeman解套了！　台積電直衝625元：一張都沒賣
這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但會冷很久
泫雅愛上15年好友龍俊亨「圈內都知情」　2個月前留熱戀證據
快訊／北韓宣稱測試「水下核武系統」
激戰父親友人12歲女兒！大學男分期25萬當聘金
台1線奪命車禍！　「25歲重機騎士慘死」車全爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

快訊／北韓宣稱已進行「水下核武器系統」試驗

他臉書發文「批評泰王室」遭判50年！　創下最重刑期紀錄

大雪釀禍！美國53人客機降落「衝出滑行道」

精神病傾向與手指有關？研究：無名指有這「特徵」易心理變態

快訊／北海道札幌「知名拉麵店」火災！　熊熊烈焰燒整棟樓

美獨立選民傾向川普！　新民調：拜登支持度大幅落後11%

5度打擊葉門反抗軍！拜登認「未能制止紅海襲擊」：美軍行動不會停

美料將降息！Fed波士蒂克估「最快第三季開始」　通膨下降恐提前

伊國婦不走天橋過馬路！拖板車急閃要救人　推土機卻掉下當場鏟死

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

快訊／北韓宣稱已進行「水下核武器系統」試驗

他臉書發文「批評泰王室」遭判50年！　創下最重刑期紀錄

大雪釀禍！美國53人客機降落「衝出滑行道」

精神病傾向與手指有關？研究：無名指有這「特徵」易心理變態

快訊／北海道札幌「知名拉麵店」火災！　熊熊烈焰燒整棟樓

美獨立選民傾向川普！　新民調：拜登支持度大幅落後11%

5度打擊葉門反抗軍！拜登認「未能制止紅海襲擊」：美軍行動不會停

美料將降息！Fed波士蒂克估「最快第三季開始」　通膨下降恐提前

伊國婦不走天橋過馬路！拖板車急閃要救人　推土機卻掉下當場鏟死

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

台積電評估高雄蓋第三座2奈米廠　陳其邁掛保證：水電供應沒問題！

潛在的寶藏！　官網點名柳賢振在內的5投手值得期待

過年住礁溪捷絲旅！專人帶路拜超靈求財廟、早餐吃到飽　每人1800起

桃園智慧下水道監測系統　即時掌握孔蓋啟閉

大選潰敗...時力收數千筆募款及破2百入黨申請　3原因曝「黃國昌退黨」

蘋果Vision Pro開賣在即　TrendForce：估出貨量50到60萬部

哈士奇跑到屋頂上玩耍　踩到脆弱板子下秒摔落

國際熱門新聞

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

北韓2少年偷看韓劇被抓　遭判12年勞改

路透：台官員曝「中國開出每年31億台幣金援」

新娘「和叔叔做愛」結婚前30分鐘還在偷人

美股勁揚201點　台積電飆漲近10%

即／北海道札幌「知名拉麵店」火災！

陌生男藉窗偷窺母女　留毛骨悚然紙條

男嬰吞電池急送醫…院方拖9天才治療堅不認錯　他8年後獲賠751萬

男同時讓5女懷孕　6人一起開趴超狂照爆紅

科技公司裁員　她才剛買房超錯愕

檢察官查電視台襲擊案遇害　2嫌疑人被捕

新加坡男抵台首日昏迷　醫療費破百萬

OpenAI執行長：AI越強更多怪事會出現

更多熱門

相關新聞

獨立選民傾向川普　拜登民調落後11％

獨立選民傾向川普　拜登民調落後11％

美國將於11月舉行總統大選，一項最新民調顯示，在自認為獨立的選民中，有46%願意投票給共和黨籍前總統川普（Doland Trump），有35%則會投給民主黨籍現任總統拜登（Joe Biden）。結果表明，川普在獨立選民中的支持度，遠遠高出拜登11個百分點。

美國料將降息！Fed波斯提克估：第三季開始

美國料將降息！Fed波斯提克估：第三季開始

巴基斯坦要買殲-31　空中力壓印度

巴基斯坦要買殲-31　空中力壓印度

10歲童進鯊魚池探險　一下水遭魚群圍攻

10歲童進鯊魚池探險　一下水遭魚群圍攻

南消攜手美國在台協會技術顧問團強化災害應變

南消攜手美國在台協會技術顧問團強化災害應變

關鍵字：

軍武國際軍武以色列巴勒斯坦葉門青年運動Houthi美國北美要聞拜登英國

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面