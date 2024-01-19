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學測明登場！台大設25間身障考場　訂製6張輪椅專用應試桌

記者許敏溶／台北報導

113學年學科能力測驗明（20日）起一連三天在全國同步登場，今（19日）下午2到4時開放考生看考場。北區共有141名身心障礙考生集中在台大博雅教學館應考，以學習障礙55人佔最大宗。台大教務處註冊組主任李宏森表示，141名身障生分散在25間試場應考，其中102人核定可延長考試時間，最多半小時；另台大為這次學測訂製6張輪椅專用應試桌，讓乘坐輪椅考生可直接將輪椅推進桌內，省下更換椅子時間。

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為台大身障生考場，為聽障生提供盲用電腦等設備。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為台大身障生考場，為聽障生提供盲用電腦等設備。（圖／記者許敏溶攝）

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大學學測明起至下周一舉行。根據大考中心統計，今年共有12萬195人報名，包括集體報名10萬9349 人，個別報名1萬846人，在34個考區，91個分區、3480個試場舉行。而今年各科選考人數，國文為 11萬9729 人、英文為11萬9783人、數學A為9萬830人、數學B為9萬9041 人、社會科9萬5934 人、自然科7萬8282 人。

今天下午2到4時開放考生看考場，由於疫情趨緩，今年開放考生與家長可以進入教室查看考場。位於師大附中的考場，今天下午2時起就有不少考生查看考場，考生先查看位於哪一間教室，之後再進入教室查看座位的位置，也有考生順便坐下來，看看桌子或椅子是否牢固。

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為師大附中考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。圖為考生進入師大附中考場查看狀況。（圖／記者許敏溶攝）

今年學測北區身障生集中在台大博雅教學館應考，負責試務的台大註冊組主任李宏森指出，今年共141名身障考生，比去年155名少了14名，而141名身障生當中，最大宗是「學習障礙」類別考生55人，其次為自閉症類考生34人，另外視障16人、情緒行為障礙14人等。

今年學測身障生也向大考中心提出相關申請。李宏森表示，例如102名身障生申請並通過延長考試時間，最多延長半小時；另有視障生因考試需要，申請使用盲用電腦、點字觸摸顯示器等工具，方便作答。

此外，台大為了服務身障生，今年也特別訂製6張輪椅專用應試桌，提供輪椅考生使用。李宏森說，過往乘坐輪椅的考生，因狀況不同，有的考生需要桌子高一點，校方只能用磚塊墊高，但有時不太穩，訂製輪椅專用應試桌後，讓桌子有三種高度可調整，乘坐輪椅考生可直接將輪椅推進桌內，不用再從輪椅下來換坐到考試用椅子上，節省考生時間與許多麻煩。

▲▼學測明天登場，今天下午開放考生查看考場。台大為乘坐輪椅考生，訂製6張輪椅專用應試桌。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大為參與今年學測且乘坐輪椅考生，訂製6張輪椅專用應試桌。（圖／記者許敏溶攝）
 

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