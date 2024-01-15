學測1／20起登場！大考中心開首例：氣溫超過28度「試場開冷氣」

▲大學學測周六起登場，大考中心今年首度提供冷氣試場。（圖／大考中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

113學年學科能力測驗將於本周六起一連舉行3天（1/20~1/22），今年共有12萬餘人報考。大考中心今提醒，因應去年學測期間部分考區出現高溫，今年首次開放冷氣試場，若依中央氣象署預報，考區所屬鄉鎮市區當天上午/下午預報氣溫在28 度（含）以上，將開放試場冷氣服務，以攝氏26至28度為原則；若考生因身心因素不便在冷氣環境應試，今起可向大考中心申請在無冷氣試場應考。

大考中心表示，歷年學測在冬季1月下旬舉行，不開冷氣，但去年學測考試期間部分考(分)區曾出現高溫，考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，今年將首度依據交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報溫度，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午/下午預報溫度達 28 度(含)以上，將於上午/下午開放試場冷氣服務，而試場冷氣溫度以設定攝氏 26~28 度為原則。

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大考中心說明，位於相同鄉鎮市區的考（分）區試場，採一致性、全面性處理為原則；氣溫預報參考依據中央氣象署官網或「W-生活氣象」APP，「鄉鎮市區」每3 小時預報溫度為準。

大考中心指出，各日「上午」節次（考試時間為9:20-11:00），以當日5:30更新發布的天氣預報資訊：上午9:00預報溫度為參考。第一天、第三天「下午」節次（考試時間為12:50-02:40），以當日11:30更新發布的天氣預報資訊：中午12:00預報溫度。第二天考試「下午」有2節次（考試時間分別為12:50-02:20、03:20-04:50），以當日11:30更新發布的預報溫度：擇中午12:00或下午3:00溫度較高者。例如:高雄市苓雅區中午12:00預報溫度為26度、下午 3:00預報溫度為28度，則高雄市苓雅區考(分)區下午2節次均開放冷氣。

大考中心說，若考生因身心因素須申請「無冷氣試場」者，可於今日上午9時至 1月17日（三）下午5時止，至大考中心網站學科能力測驗「試務專區」之「突發傷病考生應考服務網」申請，逾期將不予受理。

大考中心進一步指出，有關開放試場冷氣係屬服務性質，若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會採取開窗或開電扇等措施因應，考生應繼續應考，且不得以冷氣故障為由要求更換試場或加分。

▲學測開放冷氣試場溫度參照標準。（圖／大考中心提供）