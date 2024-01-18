大學學測周六起連3天登場　明下午2時至4時看考場

▲學測周六登場，明天下午開放考生看考場。（圖／資料照片）

記者楊惠琪／台北報導

113學年度大學學科能力測驗即將在1月20日至22日舉行，北市共有1萬9733名考生報考，設有18個考場，台北市教育局指出，明（1/19）下午2時至4時開放考生查看考場，考試當天也開放家長與親友陪考，提醒考生記得攜帶有效證件正本應試，並落實遵守試場規則，尤其不可攜帶非應試用品入場，測驗時行動電話應完全關機，以免違規。

大考中心表示，今年學測共有12萬195人報名，包括集體報名10萬9349 人，個別報名1萬846人，在34個考區，91個分區、3480個試場舉行。而今年各科選考人數，國文為 11萬9729 人、英文為11萬9783人、數學A為9萬830人、數學B為9萬9041 人、社會科9萬5934 人、自然科7萬8282 人。

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大考中心提醒考生，試場分配表及考試地點已經刊登在大考中心網站「學科能力測驗專區」考試訊息，考生可查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。請考生預先了解交通動線，親自查看考場，避免無法準時到達。

北市教育局也提供5個考前小叮嚀，提醒考生要有足夠睡眠，保持身體和大腦都在最佳狀態；訂定合理的複習計劃，核心概念重點複習；放鬆身心、保持冷靜的心態有助於更好地應對考試壓力；注意飲食，避免過多咖啡因或糖分，以免影響睡眠和專注力；保持積極自信的態度，有助於提高考試表現。

北市教育局也建議考生，最後衝刺階段可上「台北酷課雲」觀看112學測重點複習，溫習各學科名師講授的學科觀念、解題思路、年度要事綜覽等影片。