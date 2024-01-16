星期六考學測「身分證被拿走」GG了！解決方式曝光　帶這5張也可以

▲原PO的身分證被拿走了。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

1月20日至22日將舉辦113學年度學科能力測驗，今年共有12萬餘人報考。大考當天，必須攜帶有效證件正本，但就有網友發文求助，她的身分證被家人拿走，她該怎麼辦？貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「學測需要身分證，結果家人拿去辦護照」為標題發文，提到家人前幾天向她拿身分證，她起初以為是要申請補助，後來才知道是把身分證給旅行社的人。

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只不過，旅行社的人剛好在國外，要下個禮拜才回來，所以原PO這幾天都沒辦法將身分證拿回。眼見星期六就要考學測，她便為此感到煩惱，她現在該怎麼辦？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這家人真的很雷欸」、「旅行社的人全部出國嗎？原本接洽的人不在，也還有同事吧」、「非檢討，以後家人跟你拿那麼重要的東西，先思考自己短時間內有沒有需要」。

▲學測注意事項。（圖／翻攝自大學入學考試中心官網）

還有網友拋問，「出國但不會把你的證件帶出國吧？旅行社同事沒有人可以聯絡處理嗎？」原PO則回應，旅行社的人雖然沒將身分證帶出國，但「他說應該在外交部」，星期六回台後才能拿給她，而在聯繫過程中，即便她傳訊息詢問，對方卻都已讀不回。

大學入學考試中心先前曾提醒，學測當天一定要記得攜帶有效證件正本，除了身分證之外，也可以使用「有照片」的健保卡、身心障礙證明、汽機車駕駛執照、居留證或護照，不過，「學生證」不屬於應試有效證件。

若健保卡沒有照片，可以臨櫃換發、網路申辦，也可以至戶政事務所、鄉鎮市區公所或請郵局代收。換發健保卡除了要填寫申請表、準備近年內2吋相片，也要攜帶「身分證明文件正本」。