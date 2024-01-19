　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

考生必看！學測前文昌君怎麼拜　專家：9種貢品最有效、避免2食物

▲拜文昌帝君。（圖／楊登嵙提供）

▲學測前文昌君怎麼拜？專家透露有9種貢品最佳，但有2食物要避免。（圖／楊登嵙提供）

記者游瓊華／台中報導

明天1月20日就要學測了，不少考生或家長都到廟宇祭拜「文昌帝君」，祈求金榜題名，但文昌帝君要準備那些貢品祭拜才是正確？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙給答案！楊登嵙表示，祭拜文昌帝君的貢品除了大家常聽到的粽子之外，還有桂花、竹筍等總共9種貢品，但有一大禁忌要避免，免得鬧烏龍。

楊登嵙指出，「文昌帝君」又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇，讀書人祭拜文昌帝君，祈求能金榜題名，學業成就，扶持學子無考運者，扶身定心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙、命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

▲楊登嵙指出，「文昌帝君」又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇。（圖／資料照片）

楊登嵙也提到，祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主：一、芹菜代表勤學、勤奮；二、蒜代表計算；三、蔥代表聰明、開智慧、耳聰目明；四、竹筍代表順利；五、包子、粽子代表包中；六、菜頭代表好采頭；七、桂花代表發貴、科舉登第；八、發糕粽子代表高中；九、油一瓶代表加油。其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。

不過楊登嵙提醒有2禁忌要避免，那就是祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但煮芹菜、蔥、蒜時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。另外喝茶的時候要喝包種(包中)茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。

ET快訊
時力選後收數千筆募款及破2百入黨申請！　3原因曝「黃國昌退黨
「6666」麥拉倫開拍！　0元起標
Joeman解套了！　台積電直衝625元：一張都沒賣
這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但會冷很久
泫雅愛上15年好友龍俊亨「圈內都知情」　2個月前留熱戀證據
快訊／北韓宣稱測試「水下核武系統」
激戰父親友人12歲女兒！大學男分期25萬當聘金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

男跑步突倒地「無心跳」　休假消防員即刻救援搶命

讓兒選要當警察或消防員　2歲娃竟奶音回「當小偷！」

視網膜開砲「愛莉莎莎出來道歉」！　她否認刪限動…不甩爭議曬出國照

飼主出差返台...4萌柴接機！　聽熟悉呼喚秒飛撲：好想你

長青零食風行台灣70載！　盛香珍品牌再進化「打造業界之最」

首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

挑戰今年最強寒流！周日衝進台灣凍5天　急凍7度地區出爐

雲林才撲殺1.9萬隻肉雞！1Km旁肉鵝場也確診H5N1　感染源釐清中

這波寒流「霸王級」？專家曝4字搖頭：但冷的時間會很久

自費跨海來台義演！日本爺尋嘸住處　老闆霸氣開四人房親送早餐

華航素食餐「差別待遇」風波大逆轉　網紅被空姐打臉「急關社群」

520後續任交長？王國材：假設性問題留給新任總統

衛福部日本賑災專戶「今天最後一天」　4管道都能捐

首次常態化「文化幣」發放倒數1天！領用方式完整攻略懶人包

國民黨認「南部輸太多」遭基層不滿　侯友宜：敗選原因是自己

屏東市透天供給大減3成　業者認「太貴」轉蓋大樓案

時力「備戰2026」不排除與他黨合作　王婉諭：但絕不為利益分贓結合

大台南總工會集結工會愛心物資　快遞職災弱勢勞工

彰化抽檢116項農產品　5蔬果不合格！澳洲砂糖橘、大陸馬蹄丁下架

台積電上班「薪水是老公的2倍」　婆婆討紅包：1人8萬8！全場炸鍋

美冬季風暴造成9州至少43死　周末將迎更猛烈暴風雪與冰暴

台積電評估高雄蓋第三座2奈米廠　陳其邁掛保證：水電供應沒問題！

潛在的寶藏！　官網點名柳賢振在內的5投手值得期待

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

生活熱門新聞

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

「這波寒流將是入冬以來最冷」　氣象達人2重點示警

「科目三」舞蹈賽被罵翻！寧夏夜市道歉了

華航「素食餐」烏龍爆料延燒！空服員要求網紅道歉　員工集體喊告

聖結石要發錢了！符合1條件「最多給1千萬」

明起寒流凍全台「陰冷降破6℃」　大屯山降雪臨界點

流感、新冠雙夾擊　急診醫曝「6重症前兆」

全台冷爆！超強寒流2地「體感溫度1°C」時間曝

不是九份、淡水　新北「最強景點」是這！

爸媽領錢了！政府發「6000元大紅包」　月底截止申請

嘉義大學「學生代表挪公款48萬」　學生會：堅持提告

「大寒」要來了！命理師點名「3星座」旺運20年

更多熱門

相關新聞

大學學測周六起連3天登場　明下午2時至4時看考場

大學學測周六起連3天登場　明下午2時至4時看考場

113學年度大學學科能力測驗即將在1月20日至22日舉行，北市共有1萬9733名考生報考，設有18個考場，台北市教育局指出，明（1/19）下午2時至4時開放考生查看考場，考試當天也開放家長與親友陪考，提醒考生記得攜帶有效證件正本應試，並落實遵守試場規則，尤其不可攜帶非應試用品入場，測驗時行動電話應完全關機，以免違規。

星期六考學測「身分證被拿走」！解決方式曝

星期六考學測「身分證被拿走」！解決方式曝

學測本周五開放看考場！考生可進入教室　快篩陽全程戴口罩

學測本周五開放看考場！考生可進入教室　快篩陽全程戴口罩

學測1/20起登場！大考中心開首例：氣溫超過28度「試場開冷氣」

學測1/20起登場！大考中心開首例：氣溫超過28度「試場開冷氣」

分科測驗1／20登場　新北即日起提供包種茶

分科測驗1／20登場　新北即日起提供包種茶

關鍵字：

學測文昌帝君拜拜考生

讀者迴響

熱門新聞

40間大淫窟滅了！「純慾真E胸」銷魂被逮

「為什麼幫她夾菜！」情侶深夜大吵恐罰1.8萬

質疑作票陷風波！愛莉莎莎新限動僅留1句話

買新車不熟性能！女駕駛撞死外婆

研究：男人愛愛平均5.5分鐘就繳械

黃國昌拒當副院長　簽承諾書只當2年立委

日月潭上百隻台灣鯛浮頭取暖引網友議論

工程師偷吃極品人妻！被抓包緊急離職

泫雅、龍俊亨疑似認愛！IG曬牽手照

蕾菈持麻「1個月沒工作」　酷炫揭曉公司慘賠金額

被違停擋路！他反嗆西施：賣肉還檳榔

華航素食餐「飢餓30」空服員發文：氣到睡不著

44歲女星「有避還懷孕」婆婆怒了

泫雅分手1年爆新歡「公司確認整晚回應了」

單親爸猝死　2歲兒蜷曲在旁活活餓死

更多

最夯影音

更多
柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿

柴犬走失飼主急報警　便當店尋獲！吃了2支雞腿
台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

台鋼最強外掛安芝儇！ 領Win Stars登場熱舞

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

服務台遭強風反鎖廟公求助　女警施展縮骨功3分鐘搞定

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

台灣小球迷飛超過1萬公里　登NBA告白！哈登愛心回應

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

她卵巢癌...手術4次+化療11次　籲別輕忽小腫瘤：隨時會反撲

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面