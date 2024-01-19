考生必看！學測前文昌君怎麼拜　專家：9種貢品最有效、避免2食物

▲學測前文昌君怎麼拜？專家透露有9種貢品最佳，但有2食物要避免。（圖／楊登嵙提供）



記者游瓊華／台中報導

明天1月20日就要學測了，不少考生或家長都到廟宇祭拜「文昌帝君」，祈求金榜題名，但文昌帝君要準備那些貢品祭拜才是正確？台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙給答案！楊登嵙表示，祭拜文昌帝君的貢品除了大家常聽到的粽子之外，還有桂花、竹筍等總共9種貢品，但有一大禁忌要避免，免得鬧烏龍。

楊登嵙指出，「文昌帝君」又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇，讀書人祭拜文昌帝君，祈求能金榜題名，學業成就，扶持學子無考運者，扶身定心。

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▲楊登嵙指出，「文昌帝君」又稱梓潼帝君、文昌君，是保護文運與考試的神祇。（圖／資料照片）



楊登嵙也提到，祭拜文昌帝君的供品，一般以生菜為主：一、芹菜代表勤學、勤奮；二、蒜代表計算；三、蔥代表聰明、開智慧、耳聰目明；四、竹筍代表順利；五、包子、粽子代表包中；六、菜頭代表好采頭；七、桂花代表發貴、科舉登第；八、發糕粽子代表高中；九、油一瓶代表加油。其含義就是希望考生勤奮用功，一舉高中，金榜題名，得到好采頭。

不過楊登嵙提醒有2禁忌要避免，那就是祭拜過的供品一定要帶回家煮給考生吃，但煮芹菜、蔥、蒜時不可加丸子、蛋，免得考生考個零蛋或完蛋。另外喝茶的時候要喝包種(包中)茶，絕不能喝烏龍茶以免鬧烏龍，考試出差錯。