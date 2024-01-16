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學測本周五開放看考場！考生可進入教室　快篩陽需全程戴口罩

▲▼113學年度學科能力測驗1/20起登場，1/19下午開放查看考場。（圖／新北教育局提供）

▲113學年學測本周六起一連舉行三天，本周五下午開放查看考場，因疫情趨緩，開放考生進入教室內。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

113學年學科能力測驗將本周六（20日）起一連舉行3天，共12萬餘人報考。本周五下午2至4時開放考生查看考場。新北教育局表示，由於疫情趨緩，今年考生可進入教室內查看，同時也開放親友陪考，快篩陽考生可應考，但應試時應全程佩戴口罩，並到原編配考（分）區試場應試，考生若持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。

113年大學學測將在1月20日至22日舉行。大考中心表示，今年共有12萬195人報名，包括集體報名10萬9349 人，個別報名1萬846人，在34個考區，91個分區、3480個試場舉行。而今年各科選考人數，國文為 11萬9729 人、英文為11萬9783人、數學A為9萬830人、數學B為9萬9041 人、社會科9萬5934 人、自然科7萬8282 人。

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大考中心提醒考生，試場分配表及考試地點已經刊登在大考中心網站「學科能力測驗專區」考試訊息，考生可查詢個人應考資訊，包括應試號碼、確切考試地點等資訊。請考生預先了解交通動線，親自查看考場，避免無法準時到達。

新北教育局表示，本周五下午2時至4時開放考生查看考場，由於今年疫情趨緩，考生當日可以進入教室內，查看考場準時開放與關閉，也請考生務必把握時間。同樣因疫情趨緩，今年開放親友陪考，快篩陽考生應試時則要全程佩戴口罩，並到原先編配考（分）區試場應試；考生若出現持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。

此外，根據歷年統計，考場違規事件，以應試時手機響起為最多，還有不少考生忘記攜帶有效證件正本，大考中心提醒考生要注意。

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