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折抵好多金「他驚拿到0元發票」！苦主現身了：真的中獎

▲▼好市多,結帳。（圖／記者許宥孺攝）

▲原PO折抵好多金後，拿到0元發票崩潰了。（圖／記者許宥孺攝）

網搜小組／劉維榛報導

好多金即起至2月29日能立即折抵，值得注意的是，小心折抵完拿到0元發票！一名會員傻眼直呼，折抵完好多金拿到0元發票，更哀喊「人生第一次這麼希望不要對中發票！」對此，他也熱心提醒，大家別跟他一樣，結帳時至少要留1元付款，「否則0元發票即使中獎也無法兌獎。」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近他把好多金折抵消費，結果拿到一張0元發票，瞬間讓他超後悔，甚至有一股不祥預感，「前幾天去消費就忘了...人生第一次這麼希望不要對中發票！」

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對此，原PO貼心提醒會員們，結帳時至少要留1元付款，不要全額折抵，「否則0元發票即使中獎也無法兌獎。」

底下網友笑虧，「這個一定中」、「0元比較不會中，打統編的發票才會」、「去Costco多年來都還沒中過」、「當下可以刷退重新結帳」、「多買一些就可以」、「消費不多的我，沒這個困擾」、「可以App先看一下好多金剩多少？要高於折扣的金額，這樣就不會有0元的問題」、「你不孤單，忘記+1」。

留言串就釣出苦主哀喊，「我上次升等黑鑽卡就是忘記這件事，結果真的中獎無法領獎」。還有網友印象深刻直呼，「之前momo開出千萬中獎發票就真的是0元，好可惜」。

事實上，消費折抵後要注意0元發票，上述所提到的好多金、momo點數之外，還有LINE POINTS點數、全聯點數、超商點數、百貨禮券等。

財政部南區國稅局就曾提醒，依照統一發票給獎辦法，統一發票沒有金額，或載明為0元、負數，都不適用給獎的規定。而開出0元發票的三種常見原因，包含全數以信用卡紅利點數、優惠券折抵，消費者不必付款，以及消費者如持禮券消費。

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好市多好多金0元發票中獎

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