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好市多生菜沙拉「有蝸牛在爬」！女會員回家一拆嚇壞

記者柯振中／綜合報導

吃生菜沙拉的時候務必注意，若發現蝸牛一定要清洗乾淨！一名女子近日到好市多購買沙拉，沒想到隔天準備吃的時候，卻發現裡面有隻活的蝸牛，且還在持續爬動，讓她嚇得質疑「沒洗過直接裝盒」，掀起許多議論。

這名女子在「爆料公社二社」指出，她16日到好市多買了沙拉，回家後直接放在冰箱，沒想到17日上午準備食用時，卻看見了一隻蝸牛待在生菜上面，而且還生龍活虎，讓她不禁懷疑，會不會這些生菜「根本沒洗過就直接裝盒」？

除了蝸牛的照片以外，女子還附上了影片，可以看見蝸牛正在桌面上爬行，雖然緩慢，不過看起來生命力十足。

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▲▼女子購買好市多的沙拉，發現裡面有活的蝸牛在爬。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

女子事後表示，雖然生菜裡有蝸牛，但丈夫認為沒事，所以還是吃下肚了，不過這款產品她不會再購買，畢竟蝸牛在桌上爬行時，模樣十分嚇人。

不少人在貼文下方討論，「傻傻的，代表夠新鮮」、「不是耶，一堆人說表示沒農藥，但這是生菜沙拉啊？沒洗過敢吃喔…又不是要煮熟的」、「買沙拉送螺肉」、「有蝸牛真的不行，想到廣東住血線蟲就怕」、「生菜沙拉這樣不合格吧！這是要直接吃的欸！」

事實上，根據疾管署發布的資訊，蝸牛、蛞蝓及老鼠的身上、排泄物或分泌物當中，可能含有「廣東住血線蟲」，若是不慎吃下去，少量的話可能引起腸胃不適，大量的話就可能侵犯腦部、脊髓或神經根，造成各種神經學症狀，例如腦膜炎、發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀，也有可能侵犯眼球、造成視力受損。

加護病房醫師陳志金過去也曾提醒，廣東住血線蟲可能引起嗜酸性腦膜腦炎，不只是蛞蝓會導致這種情況，蝸牛及福壽螺也有可能引發症狀，因此除了不要生吃蛞蝓、蝸牛以外，就連蛞蝓、蝸牛爬過的蔬菜，都有可能有傳染風險，食用生菜前務必洗淨。

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