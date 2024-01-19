好市多「好多金」折抵要注意！他急喊別做這件事：中獎拿不到錢

▲網友發文提醒消費者，在使用回饋金時至少要留1元付款，以免發票中獎卻拿不到錢。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

美式賣場「好市多（COSTCO）」日前已開放「好多金」折抵，讓會員在結帳時可以使用回饋金折抵金額。不過有一名網友發文提醒，會員在結帳時若選擇「全額折抵」，那未來該筆消費發票即使中獎會「無法兌獎」，提醒網友要注意「好多金」的折抵狀況。

該名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享慘痛經驗，他提醒網友「結帳時至少要留1元付款」，絕對不要全額折抵，「否則0元發票即使中獎也無法兌獎」。原PO表示自己前幾天去結帳時忘記這件事情，嘆「人生第一次這麼希望不要對中發票」、「中200元也會搥心肝」。

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不少網友不知情，驚呼「什麼？你竟然會精算到消費金額等於紅利點數！也太神了吧」、「我上次升等黑鑽卡就是忘記這件事，結果真的中獎無法領獎」，也有網友調侃原PO，「能夠買到剛剛好，也是不簡單」、「之前momo開出千萬中獎發票就真的是0元，好可惜」、「0元比較不會中，打統編的發票才會」。

也有網友提醒折抵辦法，表示「我問過折抵是全部折抵，當購買金額小於好多金時是沒辦法留1元，想要發票你只能購買大於折抵金」、「可以App先看一下好多金剩多少？要高於折扣的金額，這樣就不會有0元的問題」、「只有全額折抵以及不折抵兩個選項，除非買超過好多金金額的商品，例如好多金剩100元 剛好拿去買150的商品 才會出現有金額的發票」。

根據好市多官網說明，「好多金」除Costco另有公告開放折抵之期間，每年自1月起至2月底止開放折抵，非折抵期間恕不接受折抵；每次折抵之「好多金」以1元為單位，系統將直接換算當次交易最高可折抵之「好多金」，最高可折抵100%，持卡人無法人工指定折抵特定金額之「好多金」，且完成折抵後不得要求取消。

另據統一發票給獎辦法第11條中表示，「無金額，或金額載明為零或負數者」將不適用給獎規定，也因此營業人如要以紅利抵減貨款或退費，就不需要開立無金額、金額載明為零或負數的統一發票，好避免事後消費者中獎，卻發現發票無法領獎的消費紛爭。

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