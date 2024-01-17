冷凍牛肉捲包裝完整「裡面被咬一口」！好市多解釋原因

▲男子在好市多購買牛肉捲，回家後發現疑似被咬一口。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者柯振中／綜合報導

好市多販售的商品五花八門，不過在購買之前，務必檢查清楚。一名男子近日購買好市多販售的冷凍牛肉捲，回家後發現其中一支牛肉捲包裝完整，內容物卻缺了一角，離奇的一幕讓他感到不解，照片在網路上曝光後，好市多也出面回應了。

這名會員在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，他近日在賣場內購買某款冷凍牛肉捲，回家以後卻發現，其中一支牛肉捲雖然包裝完整，但裡面已經缺了一角，讓他感到困惑。

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從照片當中可以看見，這支牛肉捲的外包裝雖然沒有拆開，但裡面的牛肉捲頂端缺了一角，且缺失的部分剛好是圓弧狀，就像是被咬了一口。

▲男子在好市多購買牛肉捲，回家後發現疑似被咬一口。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



不少會員看完以後，不禁出言調侃，「這是一個密室殺人事件」、「可能是被主廚先試過味道了」、「這可以通報了吧，衛生很大的問題」、「作業員也會肚子餓阿你各位」、「世界真是無奇不有。」

對此，根據《三立新聞網》報導，好市多向廠商確認後表示，可能是在烘烤時內餡、醬汁外漏，導致卷身焦黑，作業人員拔除焦黑部分時造成破損，不過包裝時沒有注意到，才有這種情況發生，若有疑慮的話，可以拿回賣場退貨，或與客服人員聯繫。