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沙拉冰整晚一開驚見「活蝸牛」　好市多回應：衛生局稽查一切正常

▲▼女子購買好市多的沙拉，發現裡面有活的蝸牛在爬。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

▲女子購買好市多沙拉驚見裡面有活蝸牛。（圖／翻攝臉書／爆料公社二社）

記者蕭筠／台北報導

真的嚇死！一名女子近日於網上PO文透露，於美式賣場好市多（Costco）購買的沙拉裡頭驚見「活蝸牛」，讓她嚇得直呼：「沒洗過直接裝盒？」貼文引發網友熱議。對此，業者也作出最新回應。

一名女子於臉書社團「爆料公社二社」發文指出，16日於好市多購買沙拉回家後直接放進冰沙，沒想到17日上午拿出來準備食用時，卻看見ㄧ隻活蝸牛就在生菜上面，同步曬出蝸牛在桌面上爬行的影片，讓她質疑：「生菜根本沒洗過就直接裝盒？」女子事後也表示，雖然生菜裡有蝸牛，但丈夫認為沒事，所以還是吃下肚了，但未來不會再購買這款產品。

貼文一出引來大批網友留言「傻傻的，代表夠新鮮」、「不是耶，一堆人說表示沒農藥，但這是生菜沙拉啊？沒洗過敢吃喔…又不是要煮熟的」、「買沙拉送螺肉」、「有蝸牛真的不行，想到廣東住血線蟲就怕」、「生菜沙拉這樣不合格吧！這是要直接吃的欸」。

對此，好市多作出最新回應表示：「昨（17）日桃園衛生局至南崁賣場的稽查狀況一切正常；好市多遵循相關法律及規範，並且全力配合公單位的稽查工作，謝謝。」業者也進一步說明，餐飲部使用之生菜是由供應商截切後經過浸水、2次清洗以及3次挑選，包裝後直接送至賣場組裝使用。」

截至目前賣場和客服中心皆尚未收到該會員反應，賣場亦未接獲類似客訴，「我們會持續注意以確保產品品質與衛生安全。」並強調若會員對商品有任何疑慮，可將商品帶回賣場或與客服中心聯繫，將會全力協助並為會員解答。

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