好市多「帳單突冒800元」　他1動作沒做傻繳了！苦主狂+1

▲原PO收到好市多信用卡帳單800元，竟是多年前的卡費。（示意圖／記者林育綾攝）



網搜小組／劉維榛報導

帳單出現不明金額，千萬要查清楚才繳！一名網友透露，昨（17）日收到好市多信用卡費，上頭有一筆800元費用，讓他以為是賣場會費，結果繳完越想越怪，詢問銀行客服後，真相讓他怒喊「真的是扯到爆！」竟是多年前的信用卡卡費，但原PO當時已要求剪卡，如今銀行回應這筆800元可折抵賣場消費。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，收到好市多信用卡帳單，上頭有一筆800元的費用，當下以為是會員費，沒有多做確認就去超市繳錢了。

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由於800元與會費金額不一樣，原PO越想越不對勁「感覺金額不對」，於是打給銀行查個清楚，才知是多年前辦的信用卡的卡費，「當初已經告知銀行不再使用要退卡...真的是扯到爆！」

原PO忍不住抱怨，「什麼時代了，還有另外收已經好多年前沒有使用的信用卡卡費？」所幸經過雙方溝通協調後，銀行表示這筆800元能折抵賣場消費。

文章曝光後，不少網友也遇到其他銀行的類似狀況，「星展合併花旗也是啊，莫名其妙出現一筆年費，打電話客訴才說可以減免」、「前幾天遇到跟您一樣的狀況，但對象是國泰世華銀行，打去反映之後，錢不用繳了，卡片也剪了」、「所以說帳單內容一定要看」、「我也遇過，但是打電話去富邦銀行他們會幫忙取消！但是還是要養成對帳的習慣」。