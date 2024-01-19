力求萬全！關警辦理「113年重要節日安全維護工作」任務講習

▲台東縣關山警察分局舉辦「113年重要節日安全維護工作」任務講習。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「113年加強重要節日安全維護工作」將自2月1日22時起至2月15日24時止，為期15日；台東縣關山警察分局為使基層員警及協勤民力了解工作任務，18日，在分局禮堂舉辦基層任務講習，以確保落實執行「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等工作，讓民眾平安歡度農曆春節。

關山警察分局辦理講習，作為先期任務交付，期務求將執行工作重點落實至基層端末；分局長林志弘表示「法律無假期」！將全力配合政府施政重點及治安現況，把「掃黑、反毒、打詐」列入重點項目，做好防制幫派犯罪、強力掃蕩毒品及強力打擊詐欺等工作，維持春節期間治安平穩！

另結合協勤民力加強舉家外出居住安全簽巡、機動派出所、協尋失蹤人口返家團圓及為民服務等工作，另外，農曆春節是國人相當重視的節日，因執行勤務，部分員警無法返鄉過節，各級長官將會針對各分駐所轄內特性，因地因時制宜適時調整，務使每位員警都能有充足的休息(假)，以維持最高戰力，全力執行各項勤(業)務，圓滿完成該次任務！

關山警察分局表示，「113年加強重要節日安全維護工作」以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，並結合協勤民力，期建構祥和安全的氛圍，讓縣民及旅(遊)客，都能快樂過好年；另嚴正重申民眾返鄉團聚餐敘，切勿飲酒駕車，以免樂極生悲，造成不可逆憾事發生。