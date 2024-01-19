歡慶消防節！基隆表揚績優消防人員　謝國樑感謝辛勞付出

▲基隆市長謝國樑頒發義消總隊長聘書。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局於昨（18日）晚上於基隆港海產樓，舉行慶祝消防節及防災宣導活動，由市長謝國樑轉頒義消總隊長聘書、頒發消防促進會會長、副會長感謝狀及表揚表現優異的績優消防、義消人員，活動以餐會方式辦理。另外緊急救護案件，特別編列到院前心肺功能停止（OHCA）救護人員救活案件每人1萬元，及執行各項消防工作績優人員的獎勵金。

內政部頒定基隆市義消總隊長曾紀嚴聘書，由市長謝國樑轉頒、基隆市消防促進會會長林朝宗及副會長陳中和協助消防工作發展歷25載，也在會中頒發感謝狀表彰功績，另外表揚資深績優消防人員服務滿30年6位及服務年資滿20年2位及表現優異的績優消防、義消人員總計41人，以激勵工作士氣，基隆市火災案件逐年下降，長年協助執行防火防災宣導工作的宣導志工們功不可沒。

▲基隆市消防局長向永財與防災宣導大使合影。



消防局表示，環觀近來屏東明揚科技公司、高雄城中城集合住宅、聯華食品工廠等大火造成消防人員及從業員工嚴重傷亡，市府要強化消防裝備器材，確保消防救災安全，今年編列預算採購高性能化學泡沫車、搶救隧道災害的排煙車及更新消防人員消防衣帽鞋及救災現場安全管制APP等軟硬體設備，約計4122萬餘元，以強化救災人員安全及精進災害搶救能量。

謝國樑典禮致詞中表示，消防同仁在執行各項救災救護工作面臨巨大的風險，對於他們的無畏奉獻，承諾會作為消防同仁最大的後盾；另外春節連續假期將近，在閤家團圓之際也特別呼籲市民朋友在歡慶假期期間要隨時注意用火、用電安全，使用熱水器要注意做好通風，燃放爆竹要遠離易燃物品，出門遠遊也要確實做好各項災害預防及檢查工作，祝福大家平安過好年。