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開信箱「收到500元全家禮券」　1細節有問題：絕對不要掃描

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／全家在這里） 

▲此為詐騙。（圖／翻攝自Facebook／全家在這里）

記者曾筠淇／綜合報導

如果在信箱看到這張「商品禮券」，千萬不要掃碼！臉書粉專「黑色豪門企業」昨（18）日貼出「全家商品禮券」照片，表示這是新的詐騙手法，有人已經受騙了！事實上，台灣事實查核中心早在去年就曾說明，超商發行的禮券不會要求消費者掃描、登錄資料，「這張超張禮券是詐騙傳單」。

粉專「黑色豪門企業」昨日貼出「全家商品禮券」照片，表示若在自家信箱看到這種禮券，請務必馬上撕毀，因為這是新的詐騙手法。粉專也強調，這張禮券是假的，千萬不能掃碼，否則個資和錢就飛了，現在已經有人受騙。

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事實上，這類商品禮券已經流傳一段時間，從圖片可見，這張「FamilyMart 500元商品禮券」印有QR Code，並寫道「掃描加入好友，即可領取現金禮券2000元，全台通路皆可使用」。

針對禮券，臉書粉專「全家在這里」發文澄清過，全家沒有寄送禮券，此為「偽券」，請大家千萬不要掃QR Code加好友，「辛苦賺的錢錢，絕對不能被這些人騙走」，若有疑問，請洽全家客服詢問。

事實查核中心去年也曾諮詢趨勢科技防詐達人專案經理劉彥伯，他表示超商發行的禮券分為實體禮券和虛擬商品卡等形式，但不論是哪一種，都是直接拿到超商就能使用，消費者不用再掃描禮券甚至登錄個人資料。

劉彥伯指出，若掃描這類「禮券」的QR Code，會出現未經認證的一般帳號，而非經過認證的企業帳號，因此可判斷該禮券為詐騙傳單。

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