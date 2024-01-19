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社會 社會焦點 保障人權

載到詐騙車手！機警老司機報警　台南警高鐵站逮人...保被害人80萬

記者林東良／台南報導

台南市警學甲分局17日下午接獲其他單位警方通報，指有計程車司機報案疑似搭載到詐騙集團車手，又逢受騙民眾報案，學甲警方立即鎖定犯嫌特徵及使用車輛進行追緝，成功在2名車手搭乘高鐵離開台南前，順利將人緝獲送辦。

▲台南市警學甲分局據報循線將欲搭高鐵離開台南的2名車手緝獲，起獲80萬元贓款送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局據報循線將欲搭高鐵離開台南的2名車手緝獲，起獲80萬元贓款送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警學甲分局據報循線將欲搭高鐵離開台南的2名車手緝獲，起獲80萬元贓款送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲分局指出，17日下午1時許，接獲佳里分局轉報，有計程車司機報案表示，自台南高鐵站搭載一名男子至將軍區下車，司機驚覺對方可能是詐欺車手，即至佳里分局報案。將軍分駐所所長趙駿清獲報後，立即向新到任分局長廖水池報告，廖分局長即指揮調度警力，於男子下車處擴大調閱並掌握相關犯嫌人數及衣著特徵，且在最短時間獲知被害人身分。

▲台南市警學甲分局據報循線將欲搭高鐵離開台南的2名車手緝獲，起獲80萬元贓款送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

被害人向警方表示，是遭假檢警手法騙取並面交新台幣80萬元，警方鎖定車手取款後離開之交通工具展開追緝，為掌握時效，立即協請鐵路警察協助，在28歲鄭姓男子、18歲孫姓男子2名車手，即將搭乘高鐵北上之際，順利將2人緝獲，並在犯嫌身上起獲被害人遭詐面交之現金約80萬元，全案偵訊後依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。並持續擴大偵辦中。

▲台南市警學甲分局據報循線將欲搭高鐵離開台南的2名車手緝獲，起獲80萬元贓款送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲警分局表示，正因落實「識詐」宣導教育深植人心，民眾警覺「識詐」而報案提供線索，警方才能即時阻詐並順利緝獲詐團車手，展現「打擊詐騙、守護治安」的決心。如遇有疑似詐騙情形，請立即撥打110專線，讓警方查處。

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