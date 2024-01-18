檢方起訴3人詐騙「沒附證據」　法官吐槽：真的什麼都沒有！

記者黃翊婷／綜合報導

台北地院近日出現一份罕見判決，宋姓法官審理一起詐欺案件時，發現郭姓檢察官移送卷證資料中只有起訴書正本、被告前科資料及相關前案判決列印資料，其餘「證據」一片空白，讓法官超級傻眼，氣到在判決書中寫下，「沒錯！真得（的）什麼都沒有！本院還一度誤以為卷證於移送過程缺漏」，最終裁定檢方應在15日內補正證據。

▲台北地院外觀。（圖／ETtoday資料照）

判決書中記載，房姓、林姓、陳姓3名被告被檢方認為涉犯詐欺取財罪、洗錢罪等罪嫌，並提出起訴書證據清單編號1至23號所示的證據證明，將3人起訴。

然而，案件到了法院這裡，宋姓法官表示，經本院檢視檢察官移送卷證資料，卷內除了起訴書正本、被告前科資料及相關前案判決列印資料之外，其餘證據資料都是空的，「沒錯！真得（的）什麼都沒有！本院還一度誤以為卷證於移送過程缺漏，才以電話詢問偵查承辦股書記官，經確認本即無任何證據資料在卷，此有公務電話紀錄可憑。」

▲法官在判決書中吐槽檢方。（圖／翻攝自司法院法學資料檢索系統網站）

法官接著指出，本院以電話通知偵查書記官轉達檢察官補正，檢方在2023年12月28日送來一片光碟，可能是因為太過匆忙的關係，連紙本都沒有列印，本院雖然可以幫忙列印紙本，但經檢視光碟內容，卻只有起訴書證據清單欄所列的部分證據電子檔案，還是有缺漏，不足以認定其中一名被告的全部犯行。

最終，法官裁定，檢察官應在本次裁定送達後15日內，補正起訴書證據清單欄的所有證據。至於為何會出現這樣的狀況，根據《自由時報》報導，台北地檢署表示，應該是送卷疏漏或聯繫過程產生誤解，檢方已將資料補送法院，但暫時未取得當事人郭姓檢察官的回應。