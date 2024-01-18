男子騙女友442萬元後！假死脫身　警方在新女友家衣櫃逮人

▲警方最終以詐欺罪逮捕男子。（圖／翻攝自光明網新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州警方近日公開一起詐欺案的調查進度。一名俞姓男子因生意失敗，以各種名義利用張小姐的感情，騙取金錢，累積金額高達100多萬元（人民幣，下同，約台幣442.7萬元）。最後俞姓男子甚至為了擺脫張小姐，欺騙對方自己已身亡。

據《光明網》報導，張小姐是一名飯店的經營者，俞姓男子小她4歲，是一名90後的經商者，兩人於2017年交往。張小姐表示，兩人交往初期，對方正逢生意失敗欠下債務，「我那時一直鼓勵他，我也告訴他，我們一起努力籌錢，幫你還錢！」

▲警方在「新女友」的住處逮捕俞姓男子。（圖／翻攝自光明網新聞）

張小姐僅花一年的時間，就幫俞姓男子還了20萬元的債務（約台幣88.5萬元），並在杭州開了一家飯店，告知俞姓男子，「你回來幫我，我們一起賺錢，還錢。」2022年初，張小姐就幫俞姓男子還清近百萬元的債務。

報導指出，俞姓男子發現張小姐對兩人的感情如此忠心，於是開始編織謊言詐取各種錢財。在一次謊言中，俞姓男子稱自己被捲入一場毒品交易，與朋友「小黑」被對方抓為人質，需要支付贖金。張小姐二話不說馬上轉帳。

▲張小姐事後親自到警局感謝警方。（圖／翻攝自光明網新聞）

俞姓男子又表示，自己需要去邊境打一種天價「強心針」，整個療程有7針，一針比一針貴，如果不打這個針就會死。張小姐仍不問前因後果，立馬轉帳，而後「小黑」竟告訴她，俞姓男子已經死了。

張小姐逐漸發現事情不對勁，於是選擇報警。警方於今年1月3日依線索調查，發現俞姓男子從未離開杭州，並於逮捕時，躲在新女友家中的衣櫃。目前，俞姓男子因詐欺罪被警方刑事拘留。