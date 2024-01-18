立院龍頭要挺誰　柯文哲晚間回應：我們已提出想法

▲對於國會龍頭的選舉，柯文哲表示，若想競爭的話，應致力推動國會改革，而非只求落實黨意。（資料照／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

2024大選落幕至今已有5天，如今外界注目的焦點，鎖定在立院正副院長的選舉。對此，民眾黨主席柯文哲表示，他們已經提出想法，若有志想要競爭立院龍頭，應致力推動國會改革，而非只求落實黨意，「這是我們集體意志」，不會因任何人遊說而改變。

柯文哲表示，雖然大選已經結束5天，但選後的檢討會議仍在持續進行，針對立院龍頭的選舉，他們也有提出想法，若是有志想要競選，應致力推動國會改革，而非只求落實黨意，「這是我們集體意志」，不會因為任何人遊說而改變。

至於謝票活動，柯文哲指出，21日下午2點會在台北市的榮星花園舉辦「阿北森友會」，向每一位在街頭、網路，以及各種活動上，與他握手或擊掌、合照的每位支持者致謝，後續也會安排各地方的場次。

▲對於近日的「小草識別證」風波，柯文哲出面否認，沒有推出這項物品。（資料照／記者林敬旻攝）



柯文哲喊話年輕的支持者，除了用功念書以外，也要關注公共大小事，如同他在台北市推動的「參與式預算」公民審議，唯有讓每個人都熱情參與公共事務，國家才會愈來愈好。

此外，柯文哲也說，民眾黨沒有在校園推出「小草識別證」，只要是年滿16歲的中華民國國民，就可以透過官網申請入黨，也相信大家能夠即時找到正確資訊、辨別真偽，雖然社會上的假訊息不可能絕跡，但可以培養自身的查核能力，只要集體國民素質提升，就能打造出不怕假訊息的「韌性社會」。

柯文哲還說，鼓勵年輕朋友與父母、長輩聊天的「五五運動」，既然已經邁出第一步，那麼就繼續下去，相信這會讓長輩們感到高興，只要彼此關懷、促進理解，讓每個人從中獲得關懷與愛，就能持續積累、向外傳遞出去，「希望台灣有我們變得更好，讓我們從自己、家庭、到社會，一步一步做好。」