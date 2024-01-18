台東縣環保局訪查輔導資源回收業者　助維護環境整潔衛生

▲台東縣環保局訪查輔導資源回收個體維護環境整潔衛生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

在政府積極推動下，垃圾資源回收已經成為全民環保生活日常，也有些民眾會撿拾回收物貯存變賣而成為回收個體戶，而有些回收業人力不足，個體戶年長或獨居而常無法妥善清理或變賣，貯存空間又受限、長時間堆積，影響周遭環境衛生，因此，台東縣環保局為減少該類陳情，主動查訪個體戶環境，112年總計查訪17家、184家次。

台東縣環保局指出，統計較易被陳情案例有個體回收場所環境髒亂、臭味、孳生蚊蠅蟲鼠等環境衛生問題，有些還堆置到騎樓、人行道、街道旁，影響環境觀瞻，環保局為減少發生類似陳情狀況，持續進行資源回收個體戶訪查，期間受理民眾陳情涉及資源回收環境髒亂計18件，有3件因屢次勸導限期未改善，各依違反廢棄物清理法罰款1200元，共計3600元。

台東縣環保局呼籲，回收業或個體戶的環境都應維護整潔，而民眾如果熱心提供回收物予回收業或個體戶，應確實與其接洽收受，以落實收放在貯存處所，切勿隨意棄置在其處所外圍道路、人行道或騎樓上，避免增加回收業與個體戶清理的負擔，造成環境髒亂問題，且如經環保局查獲有該等棄置行為，可依廢棄物清理法罰款1200元至6000元，請大家共同維護整潔的環境。