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台東縣社會處攜手兒少代表　共同打造友善成長環境

▲台東縣社會處攜手兒少代表，共同打造友善成長環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣社會處攜手兒少代表，共同打造友善成長環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣政府重視兒童權益，112年委託台灣世界展望會舉行多元兒童權利公約宣導活動，深入社區宣廣CRC精神，並培力台東兒少代表，積極倡議落實兒少的表意權、被聆聽權、參與公共事務之權利以及意見被尊重之權利。另為提升兒少的參與權與表意權，台東縣政府社會處每2年辦理兒童及少年代表遴選，任期2年。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣第5屆兒少代表共由14位12到18歲的青少年擔任，在這2年的過程中參與4次兒權會中提出許多提案，例如針對當今閩南語教材多無法貼近生活、公園場所因遊憩材質導熱性高與缺乏遮蔽物會使兒少燙傷、台東公共區域內小黑蚊改善計畫、加強防治校園霸凌作為、校園附近交通、青少年心理健康資源等議題提案，提供縣府來自兒少的角度建議，將兒童權利置於公眾視野中，不僅是對兒童權益的呼籲，更是促使社會各界共同行動。

兒少代表陳同學指出，印象最深刻的活動是參與籌辦執行台東縣第一場青少年福利服務模擬公聽會，這場活動聚集台東各地青少年共同暢談，甚至邀約饒慶鈴縣長解答青少年的問題，使政府與兒少能近距離的談話，充分展現了兒童權利公約的兒少表意權。

台東縣政府已公佈台東縣第6屆兒童及少年諮詢代表的遴選結果，也將於1月底辦理第1次共識會，為今年兒少活動及課程進行初步規畫，相關訊息請密切關注台東縣政府社會處粉絲專頁。

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