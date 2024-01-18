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南消攜手美國在台協會技術顧問團　強化災害應變及技術交流

▲台南市消防局為強化災害整備及應變能力，與美國在台協會技術顧問團7名成員，進行緊密的討論與交流，及視需要討論規畫未來引進美國專業教官或訓練支援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局為強化災害整備及應變能力，與美國在台協會技術顧問團7名成員，進行緊密的討論與交流，及視需要討論規畫未來引進美國專業教官或訓練支援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局為強化災害整備及應變能力，特16日及17日與美國在台協會技術顧問團7名成員，進行緊密的討論與交流，技術顧問團成員亦針對需要協調中央與地方政府的應變機制部分提出改善建議，及視需要討論規畫未來引進美國專業教官或訓練支援。

▲台南市消防局為強化災害整備及應變能力，與美國在台協會技術顧問團7名成員，進行緊密的討論與交流，及視需要討論規畫未來引進美國專業教官或訓練支援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次美國在台協會技術顧問團參訪，台南市消防局組成工作小組針對美國在台協會技術顧問團的需求，提供豐碩的在地資料；適逢消防局第六及第七大隊聯合高樓火災組訓，亦邀請顧問團擔任觀察員，適時提供建議，後續亦安排參訪消防局第六大隊，介紹大隊指揮隊組成及分工、繩索救援及車禍救助技術、緊急醫療實務交流，並於台南市建城400週年之際，安排參訪本局歷史古蹟台南市消防史料館-火見樓，別具特殊意義。

▲台南市消防局為強化災害整備及應變能力，與美國在台協會技術顧問團7名成員，進行緊密的討論與交流，及視需要討論規畫未來引進美國專業教官或訓練支援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，藉由消防局與美國在台協會技術顧問團的緊密合作，這次的交流不僅有助於本市災害應變能力的提升，更展現了台灣與美國在防災領域的友好合作。市府一向重視國際間的技術交流，透過此次活動，不僅能學習到先進的災害應變技術，也促進了兩國間的友誼與合作。期望未來能持續與美國在台協會技術顧問團保持緊密聯繫，共同為台南市民的安全與福祉努力。

消防局長李明峯表示，感謝美國在台協會技術顧問團蒞臨指導並提供許多專業意見，期待未來與技術顧問團有更多的交流，以增進消防局災害應變能力，同時也感謝相關工作小組成員的努力，促進台美交流，讓台南消防歷史增加一篇新頁。

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