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葉門叛軍「青年運動」列恐怖組織！　美國再發動第4輪攻擊

▲▼葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國17日將葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯「胡塞」）重新列入恐怖組織後，青年運動隨即以無人機攻擊美國貨船作為報復，而美方也在17日發動第4次導彈回擊，但目前攻擊細節尚未公開。

根據美聯社、路透社報導，美國官員證實，美軍17日再度向青年運動控制的地點發動新一波軍艦和潛艇導彈攻擊，這也是近幾天以來美軍第4次直接攻擊青年運動組織，目前相關攻擊細節尚未公開。

美國國防部發言人萊德（Pat Ryder）表示，美國將繼續採取行動，防止進一步的襲擊，「他們（青年運動）正在利用這種情況對來自50多個國家的船隻進行攻擊，因此我們將繼續與我們在該地區的夥伴合作，以防止這些攻擊或在未來阻止這些攻擊。」

美國17日將青年運動重新列為「特別指定的全球恐怖分子」（specially designated global terrorists），結果數小時後，美國貨船Genco Picardy在行經亞丁灣東南約110公里處時，遭遇無人機襲擊失火，所幸緊急撲滅後未造成任何人員傷亡。

青年運動發言人薩雷亞（Yahya Sarea）在聲明中表示，「在保衛葉門的合法權利範圍內，海軍部隊將毫不猶豫地瞄準紅海與阿拉伯海的所有威脅來源，並繼續支持受壓迫的巴勒斯坦人民。」

自12日的英美聯合行動以來，又發生了數起攻擊事件。青年運動在周末向一艘美國海軍驅逐艦發了一枚反艦巡航導彈，但遭擊落；青年運動15日在亞丁灣襲擊了一艘美國商船、16日在紅海襲擊一艘懸掛馬爾他國旗的貨船。

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