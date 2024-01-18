電動四輪車撞坑洞「連人帶車摔5公尺邊坡」　台南消防緊急救援

▲1名身障人士，駕駛電輪電動車行經官田區南119線，不慎撞上路邊坑洞石頭，導致車輛失控，人車翻覆邊坡，官田消防隊將該男子搶救送醫。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市官田區南119線，18日上午約10時許，發生一起意外事故，一名身障男子騎著電動四輪車外出購物，沿南119線騎行時，不慎撞上路邊坑洞石頭，導致車輛失控，人車翻覆約5公尺邊坡，官田消防隊獲報後立刻出動消防車及救護車前往救援，將該男子搶救送醫。





消防小隊長陳至坤率隊抵達後，發現1名身障者倒臥在邊坡下，落差高度約5米，立即指示隊員下降邊坡評估該民眾傷情，所幸僅有腳踝擦傷，無生命危險。消防人員運用山域搜救訓練所學之繩索救援技巧，將患者固定於長背板後，架設繩索救援系統將患者順利拖拉至安全平台處送醫。





消防局長李明峯表示，秉持著市長黃偉哲的施政理念，搶救受困民眾，保障民眾生命財產安全，是消防人員的使命，此次的救援行動，有賴平時的訓練及團隊的默契，方能迅速順利將患者救出送醫。



第二大隊大隊長王騰毅表示，本大隊定期舉辦山域搜救訓練，內容豐富，包含羅盤使用、軌跡地圖及救援繩索系統架設操作，今天官田消防分隊人員運用所學，快速且安全的將該名傷者脫困送醫，全有賴於平日落實訓練。同時也要呼籲用路人，騎經不熟悉之道路，應減速慢行，倘若發生意外事件時，應立即撥打119報案求救並告知確切發生地點，以利消防人員能快速定位抵達。