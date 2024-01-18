小創意大功能　南消六大隊讓救護安全更便利

▲同款車型救護車輛使用辨識車貼，有明顯辨識成效。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著社會的快速變遷和生活節奏加快，緊急救護的需求日益增加，到院前緊急救護技術員扮演著街道醫學的重要角色，他們需即時評估及處置，包括心肺復甦術、急救藥物應用等各項急救措施，但這些平常醫護人員在醫院做的事，救護人員卻只能在地上、樓梯間、事故現場等處所實施急救。

這些急救措施除需要高度的技術嫻熟度和冷靜應對危機的能力，並搭配救護人員自製一些便於使用的小器具，才能在各種災害現場進行有效的急救處置。

台南市消防局第六大隊和緯高級救護隊隊員顏維廷和林威廷，透過實際勤務中所發現的問題，積極思考解決方案。在急救現場，同款車型的救護車輛並排停放，當後門開啟時，內裝陳設雷同，在緊急情況下容易造成辨識困難，甚至上錯車而造成後送時間延宕；心肺功能停止案件中，迅速給予強心針急救至關重要，施打完急救藥物後，注射針筒無處可收納，放置在救護人員救護背心內可能導致針筒掉落、增加針扎風險，搬運病患的過程，甦醒球的重量導致管線拉扯，造成呼吸道管線脫落位移。

▲南消六大救護車輛全數配置反光辨識車貼。

顏維廷表示，為了進一步提升勤務的安全性與便利性，並將國際EMS Safety救護安全文化理念融合於平時勤務中，即與林員討論出，利用平時容易取得的材料，發想出高CP值的反光辨識車貼與急救器材輔助固定座提供所屬大隊救護車使用，目前第一線救護車輛已由南市消防之友會第六辦事處補助購置反光辨識車貼，以利遇到大量傷病患或多傷事故時，能在緊急情況下能迅速辨識救護車的位置，急救器材輔助固定座已規劃給3支高級救護隊使用，以期提升急救現場安全性，減少針扎風險與管線拉扯，確保急救過程更為安全和穩定。

急救器材輔助固定座使用示意圖。

市長黃偉哲指出，救護人員將創新與實際需求相結合的精神提高了勤務的效率，對於隊員們的創意發揮表示支持，將有助於打造更具靈活應變力和危機處理能力的隊伍，進一步提升市民的安全感，為市民提供更為安全與快速的服務。

消防局長李明峯表示，這些創意來自救護技術員的現場經驗，旨在提升勤務效率和安全性，也鼓勵隊員們在勤務中遭遇問題時，能發揮創意提升應對危急情況的能力，為消防工作注入新的動力。

第六大隊大隊長邱淵明表示，消防人員利用勤餘研發各式應勤小物，使街道醫學發揮到淋漓盡致，急救現場往往是很嚴峻，不像急診室有病床且燈光明亮，同仁能盡情揮灑創意，促進急救效率，實屬不易。