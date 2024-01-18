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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024大選落幕　陳建仁指示中選會：加強辦理假訊息澄清舉報

▲▼ 投票,投票箱,民間機構,選舉,選票,監票（圖／本報資料照）

▲2024年大選落幕，但選舉期間出現許多國內外有心人士刻意捏造散布假訊息，行政院長陳建仁指示中選會加強辦理澄清舉報工作。（示意圖／本報資料照）

記者陳家祥／台北報導

2024大選結束，中選會18日在行政院會提出「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作報告」。院長陳建仁說，這次選舉期間網路上出現許多有心人士刻意捏造、杜撰錯假訊息，所幸中選會和地方選舉委員會迅速採取各項防制錯假訊息措施，「請中選會繼續密切掌握各項錯假訊息，加強辦理錯假訊息澄清、舉報及函送檢警調機關等工作」。

▲▼中選會向行政院會就2024大選期間錯假訊息及爭議說明。（圖／行政院提供）

▲▼選會向行政院會就2024大選期間錯假訊息及爭議進行說明。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

針對中選會報告「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉工作報告」，陳建仁裁示，選舉已經在113年1月13日投開票完畢，這次選舉對於我國民主政治發展有相當重要影響，整體過程平和順利，未有重大維安事件發生，社會各界都認為這是一次相當成功的選舉，也獲得國際高度肯定，可見台灣民主的成熟發展已成為亞洲典範。

陳建仁特別感謝中選會督率各直轄市、縣（市）選委會選務工作人員，以及投開票所超過24萬名工作人員，在審慎策劃辦理下，秉持公正、公平、公開原則妥善完成各項選務工作，開票統計作業迅速正確，讓選舉得以順利圓滿完成。

另外，陳建仁也提到，選舉期間內政部、法務部、交通部、通傳會、數位部等相關部會，以及檢調、警察、電力、電信等單位同仁盡心盡力地支援與協助選務工作，也致上最誠摯的嘉勉與謝意，並同時感謝全體國人對於台灣民主的珍惜及維護，讓台灣的民主能夠更上層樓。

但陳建仁提到，這次選舉期間，網路上出現許多國內外有心人士刻意捏造、杜撰並散布選舉錯假訊息，試圖干擾選務工作與民心。所幸中選會和地方選舉委員會迅速採取各項防制錯假訊息措施，減少錯假訊息散播，降低影響選舉的機會；並於選後，立即針對質疑本次選舉結果公正性部分，在1月15日召開記者會完整澄清。

「請中選會繼續密切掌握各項錯假訊息，加強辦理錯假訊息澄清、舉報及函送檢警調機關等工作。」陳建仁表示，請大家一起努力，深化台灣民主發展，維持社會安定，持續打造溫暖、堅韌且幸福的生活家園。

▲▼中選會向行政院會就2024大選期間錯假訊息及爭議說明。（圖／行政院提供）

▲▼中選會向行政院會就2024大選期間錯假訊息及爭議說明。（圖／行政院提供）

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