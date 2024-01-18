內閣總辭獲慰留將看守到520　陳建仁：繼續點燃自己、照亮台灣

▲陳建仁率內閣總辭獲慰留，將看守到520，他也勉勵閣員繼續點燃自己、照亮台灣。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選落幕，民進黨成功延續綠色執政、打破「8年魔咒」。行政院長陳建仁18日率全體閣員總辭，由於獲總統蔡英文慰留，因此將進入政權交接期間的「看守內閣」。陳建仁也在院會中說，台灣人民選出新任帶領國家走向未來的總統，基於對新總統及新國會的尊重請辭；他也勉勵閣員，接下來進入看守內閣直到部會首長交接為止，期盼團隊在最後一哩路，能不負人民託付繼續打拚，繼續點燃自己、照亮台灣。

陳建仁說，「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉」已在1月13日圓滿完成，台灣人民順利選出未來帶領台灣向前走的新總統，以及代表民意的新國會代表，為台灣民主發展寫下新的篇章。

陳建仁期盼，行政院團隊能與新國會密切合作，持續推動各項福國利民的政策。然而，基於我國憲政慣例，以及對新總統及國會新任期、新民意的尊重，他已經向蔡總統請辭。

陳建仁回顧，自去年1月31日，銜總統蔡英文之命擔任行政院院長至今已將近1年，感謝行政團隊以擔任公僕、服務人民的精神，通力合作，積極推動許多重要施政，以及撥補勞健保及台電、全民普發現金、穩定物價、振興疫後經濟、提升國家韌性，與國人共享台灣經濟成長的果實，並且推動台灣AI行動計畫2.0及亞灣智慧科技創新園區，來促進相關產業發展。

另外，也完成「3保1金」福利措施、「我國少子女化對策計畫」、社會住宅、囤房稅、疫後就學貸款補助方案等各種社會福利補助，以及推動高中職免學費、大學學費補助等各項社會福利的計畫，實質減輕人民的經濟負擔，並核定通過「永續提升人行安全計畫」、「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，為國人打造溫暖且堅韌的生活環境。

此外，陳建仁也提到，我國第1艘原型潛艦「海鯤軍艦」已經在去年9月下水，也開始實施「強化全民國防兵力結構調整方案」，從今年起義務役役期調為1年，在在顯示政府提升國防自我防衛量能，展現守護台灣民主的決心。

「自蔡總統上任至今，行政團隊齊心戮力以赴，讓台灣經濟持續成長。」陳建仁說，105年至111年平均經濟成長率為3.4%、近3年國內GDP總值皆超過20兆元，112年預估更將達到23.5兆元，「這些都要歸功於所有行政團隊過去的努力，我再次向每一位團隊夥伴表達最深的敬意與謝意」。

陳建仁說，接下來，將進入看守內閣時期，直到部會首長及正副院長交接為止。在這段期間，請所有部會首長務必堅守崗位，持續推動國家政務；行政團隊仍須以戰戰兢兢的態度，妥善照顧人民日常大小事，並為台灣長遠發展打下堅韌厚實的基礎。

最後，陳建仁期盼，大家與他一起在這最後一哩路，不負人民託付繼續打拚，「讓我們繼續點燃自己，照亮台灣，努力信實地完成階段性任務」。